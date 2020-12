Une actrice populaire de Hollywood partage une vidéo de Damien Robitaille

Le succès du chanteur québécois Damien Robitaille, dont les vidéos quotidiennes font beaucoup parler, ne se dément pas alors qu’il fait le tour du monde!

Ses vidéos ont été partagées en Russie, en Italie, en France et aux États-Unis.

L’homme-orchestre a notamment repris Pump up the Jam, grand succès des années 80, qui a été vu plus de 10 millions de fois à ce jour.

Même l’actrice américaine Jennifer Garner a partagé la vidéo à ses 10 millions d’abonnés sur Instagram.

Le premier ministre François Legault, l’acteur Elijah Wood et Rex Chapman, ancien joueur de basket, ont également partagé des vidéos sur leurs réseaux sociaux.