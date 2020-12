Alouettes : Danny Maciocia continue de distribuer les contrats

Encore une fois jeudi, les Alouettes de Montréal ont accordé des contrats, les Québécois Philippe Gagnon, Christophe Normand et Junior Luke étant cette fois les signataires.

Les trois pactes sont valables pour la prochaine saison. Les clauses financières n’ont pas été précisées.

«Nous sommes heureux de continuer à annoncer de bonnes nouvelles et de pouvoir à nouveau compter sur des joueurs québécois établis au sein de notre formation, a déclaré le directeur général des Alouettes, Danny Maciocia, par voie de communiqué. Ces gars sont de véritables bourreaux de travail pour qui enfiler le chandail de leur équipe locale représente quelque chose de très spécial.»

Gagnon est un colosse de 6 pi et 4 po et 311 lb qui a passé 2019 avec le Rouge et Noir d'Ottawa, après avoir disputé les trois premières campagnes de sa carrière avec les Alouettes. Repêché au tour initial (deuxième au total) par Montréal en 2016, l'athlète de 28 ans a participé aux neuf dernières rencontres du calendrier régulier de l’équipe de la capitale fédérale, incluant huit comme partant. L’année précédente, l’ancien du Rouge et Or de l’Université Laval avait fait partie d'une ligne à l'attaque ayant permis au demi Tyrell Sutton de gagner 843 verges au sol et de marquer cinq touchés.

Pour sa part, Normand a aidé la ligne à l'attaque montréalaise en 2019 quand il était utilisé comme centre-arrière, en plus d’évoluer au sein des unités spéciales, lui qui a terminé au quatrième rang de l'équipe avec 11 plaqués sur celles-ci. Également ex-porte-couleurs du Rouge et Or, le joueur de Bromont a stoppé l’adversaire 25 fois en unités spéciales pendant sa carrière de 75 affrontements dans le circuit.

Enfin, Luke fut un choix de première ronde (septième au total) des Lions de la Colombie-Britannique à l'encan 2017 et a joué 53 matchs avec eux. Gagnant de la coupe Vanier avec les Carabins de l’Université de Montréal en 2014, il a effectué neuf plaqués en défense en 2019, tout en réalisant une interception.

De l’action

Les Moineaux ont été actifs depuis le début de la semaine. Mercredi, ils ont révélé avoir modifié le contrat de leur quart-arrière Vernon Adams fils, ce qui leur a permis de conclure des ententes d’un an avec le receveur de passes Eugene Lewis et le joueur de ligne offensive Tony Washington. Lundi, le retour du porteur de ballon William Stanback a été confirmé après un essai infructueux chez les Raiders de Las Vegas, dans la NFL. Le lendemain, les Alouettes ont annoncé que six joueurs s’étaient entendus avec eux, dont le spécialiste des retours de botté Mario Alford et le joueur de ligne défensive David Ménard.