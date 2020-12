Benoît Dutrizac tire à boulets rouges sur Horacio Arruda et le gouvernement

L’année 2020 tire à sa fin et l’animateur Benoît Dutrizac n’a pas mâché ses mots, jeudi, à QUB radio, pour critiquer le travail d’Horacio Arruda et de la ministre des Aînés, Marguerite Blais, sur la gestion de la COVID-19.

Alors que des experts de partout dans le monde parlent des risques de transmission de la COVID-19 par aérosols et de l’importance d’installer des purificateurs d’air dans les classes, l’animateur Benoît Dutrizac a fustigé le manque de proactivité du directeur national de santé publique dans ce dossier.

«Sais-tu quoi? On va couper le salaire d’Arruda et on va mettre ça dans les masques. S’il n’est pas capable de guider le Québec comme du monde, qu’il laisse sa place. Qu’il laisse sa place à quelqu’un qui lit ce qu’il se fait ailleurs pour ramener ça au Québec », implore l’animateur.

Il ajoute par ailleurs que Marguerite Blais devrait elle aussi donner sa chaise à quelqu’un de plus compétent qu’elle pour assurer le bien-être des aînés.