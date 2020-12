Des retards dans les travaux de l’hôtel de ville de Montréal

Le chantier de réfection de l’hôtel de ville de Montréal a pris au moins six mois de retard en raison de la pandémie. La réouverture du bâtiment n’aura donc pas lieu avant 2023.

L’hôtel de ville est fermé depuis le printemps 2019 pour subir une cure de rajeunissement majeure. Au départ, le chantier de l’édifice patrimonial devait durer trois ans, jusqu’au printemps 2022.

« On a du retard. La pandémie n’a pas créé six à huit mois de retards, mais avec l’hiver et les carnets de commandes des entrepreneurs, ça décale l’agencement des travaux », explique le président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Benoit Dorais.

Pendant les travaux, les employés municipaux et les élus sont hébergés juste à côté, dans l’édifice Lucien-Saulnier.

M. Dorais croit qu’une partie des effectifs pourront retourner dans l’hôtel de ville au début de 2023, mais que l’« inauguration » et par conséquent l’ouverture au public sera « retardée d’un an ».

Près de 140 M$

Les coûts de rénovation n’ont cessé de croître depuis 2015. D’abord évaluée à 30 millions $, la facture est passée à 88 millions $ en 2017, puis à 116 millions $ en 2018.

À ce moment, M. Dorais avait évoqué une « fourchette » de prix pouvant atteindre 139,6 M$.

Aujourd’hui, il est acquis que les coûts iront au maximum de cette fourchette, confirme le plus récent budget de l’administration de la mairesse Valérie Plante.

« C’est limite, admet M. Dorais. Il y a notamment les fenêtres qu’on a décidé de restaurer qui ont coûté beaucoup plus cher que prévu. Ça a fait varier le budget énormément. »

Montréal a décidé de ne pas changer les fenêtres de l’hôtel de ville, mais de les faire restaurer par des artisans, car c’est ce qu’elle exige de tous les entrepreneurs qui rénovent un édifice patrimonial.

« Arriver avec des matériaux qui ne sont pas d’origine dans l’hôtel de ville, ça serait un peu comme de la triche », juge M. Dorais pour justifier ce choix plus coûteux.

Café et musée

Le président du comité exécutif dit « tout faire » pour rester sous les 140 M$, mais avertit que les coûts « pourraient » encore augmenter.

« Ce qui pourrait faire varier le budget, c’est la partie du parcours citoyen, auquel on tient, estime-t-il. Ça comprend l’espace muséal, un café et la visite du balcon Charles-de-Gaulle. Mais on ne parle pas d’une variation de 15 ou 20 % [du budget]. »

Il dit s’être inspiré des rénovations de l’Assemblée nationale, à Québec, où les citoyens se sentent bienvenus.

« Ça va être beau et ça va être intéressant », assure M. Dorais.