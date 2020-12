Encore plus de 3000 morts en un jour aux États-Unis

Les États-Unis ont de nouveau enregistré jeudi un bilan très lourd avec plus de 3 200 morts et presque 250 000 nouveaux cas de coronavirus en un jour, selon les chiffres de l’université Johns Hopkins, qui font référence.

Le pays est actuellement confronté à un rebond spectaculaire de l’épidémie, qui n’est jamais vraiment retombée aux États-Unis depuis mars. Sur les 15 derniers jours, la barre des 200 000 cas quotidiens a été dépassée 12 fois.

Jeudi, 3 249 décès et 247 544 nouvelles infections ont été précisément enregistrés, selon un relevé effectué chaque jour à 20H30 locales par l’AFP des chiffres de l’université, actualisés en continu.

C’est la quatrième fois en 10 jours que les États-Unis franchissent la barre des 3 000 morts quotidiens.

La veille, les États-Unis avaient atteint un double record, avec plus de 3 700 morts et plus de 250 000 cas. Le bilan total est de plus de 310 000 décès.

Les responsables sanitaires redoutaient cette flambée à la suite de la grande fête familiale de Thanksgiving, le 26 novembre, quand des millions d’Américains avaient voyagé pour rejoindre leurs proches. Les experts redoutent que la situation n’empire encore à l’occasion des fêtes de fin d’année.

L’immense campagne de vaccination qui a été lancée lundi aux États-Unis, avec les premières injections du remède de Pfizer/BioNTech, ne permettra pas d’endiguer la poussée actuelle, ont-ils prévenu, car il faudra plusieurs mois avant qu’une partie suffisamment importante de la population soit immunisée.

Jeudi, un comité d’experts a recommandé l’autorisation en urgence du vaccin de la société Moderna, ouvrant la voie à l’expédition de doses dès ce week-end.