Gaspésie: un ancien prêtre arrêté pour agressions sexuelles

Un ancien prêtre, maintenant âgé de 88 ans, devra faire face à la justice pour des agressions sexuelles commises sur un mineur dans les années 1980 dans la Baie-des-Chaleurs, en Gaspésie.

Les gestes reprochés à Jean-Guy Lavoie, de Marieville, en Montérégie, se seraient produits à New Richmond. Selon nos informations, Lavoie était un prêtre de la communauté des Oblats de Marie-Immaculée et officiait dans la paroisse Notre-Dame-des-Saints-Anges, à New Richmond, au moment des faits allégués.

La Sûreté du Québec n’a pas confirmé que l’homme est un ancien religieux, mais a indiqué dans un communiqué qu’il a déjà demeuré à New Richmond.

Le prévenu, qui a été arrêté le 8 décembre, à Marieville, devrait faire face à plusieurs accusations en lien avec cette affaire.

Il a été remis en liberté sous promesse de comparaître le 11 janvier au palais de justice de New Carlisle.

Entre-temps, il doit respecter diverses conditions, a mentionné la SQ, sans toutefois préciser lesquelles.