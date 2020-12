La peur me paralyse

Je suis une femme de 65 ans qui réside dans la ville de Québec. Pas besoin de vous dire combien les événements tragiques survenus dans la vieille ville le soir de l’Halloween m’ont traumatisée. Moi qui suis de la génération de la coiffeuse qui fut assassinée ce soir-là, je me dis chaque jour que ça aurait pu être moi. Ce qui fait que je ne sors quasiment plus, si ce n’est en plein jour, pour aller faire mes courses et revenir aussitôt. Pensez-vous que je vais rester comme ça jusqu’à la fin de mes jours ? C’est insupportable.

-S.B.

Il n’y a rien de plus normal que d’être traumatisé par ce drame, mais j’ai bien peu de moyens à vous suggérer pour en sortir. Comme vous habitez la ville où les événements ont eu lieu, vous êtes probablement affectée d’une forme de stress post-traumatique. Il va donc falloir parler à votre enfant intérieur qui a été bouleversé, pour le calmer. Il faut développer votre capacité de relativiser les choses, acquérir l’aptitude à vous raisonner. Certes, le risque zéro n’existe pas, mais nous avons la chance de vivre dans un pays démocratique où les gestes semblables sont rarissimes.