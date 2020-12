La santé financière en cadeau

Judith, 37 ans, travaille dans une usine de fabrication de fenêtres qui a suspendu ses activités pendant plusieurs semaines lors du premier confinement. Elle a heureusement obtenu des conseils qui l’ont aidée à stabiliser sa situation financière.

Mieux encore, ses efforts ont porté fruit et à la veille de la période des Fêtes, elle affiche un surplus budgétaire.

Voici comment elle a procédé.

Judith est locataire et vit seule dans son appartement. Dès la mi-mars, ses quarts de travail ont été annulés en raison de la fermeture de l’usine et n’ont repris que le 11 mai. Elle a touché 2000 $ de PCU pour le mois d’avril, un montant qui s’est avéré largement insuffisant pour faire face à tous ses paiements et dépenses fixes.

Au mois de juin, ne sachant comment rééquilibrer son budget, elle a appelé la ligne Info-Finances de Jean Fortin et Associés pour obtenir de l’aide. Son objectif : terminer l’année 2020 sans trop de fâcheuses conséquences.

Un budget exhaustif

L’incertitude étant grande pour les prochains mois, le conseiller lui a recommandé de jouer de prudence, de préparer un budget et de s’y tenir.

Pour le mettre sur pied, Judith a eu besoin d’un bon outil de calcul afin de ne pas oublier de dépenses. Puis, elle a dû identifier ses revenus provenant de différentes sources. Dans cette catégorie, on peut retrouver le salaire, les primes, les allocations et crédits divers, les remboursements d’impôt ainsi que la pension alimentaire, le cas échéant.

Étape suivante : déterminer toutes les dépenses, qui regroupent trois catégories. Les dépenses fixes, dont le montant est le même chaque mois, incluant loyer ou hypothèque, paiement d’auto ou de prêt personnel, factures de télécommunication, d’électricité, etc. Pour savoir à combien elles s’élèvent, Judith a réuni ses factures et a additionné les montants.

Dans la deuxième catégorie, on retrouve les dépenses variables, qui, comme leur nom l’indique, varient chaque mois (épicerie, vêtements, entretien de l’auto, dépenses personnelles, etc.). On commence par faire une estimation, puis on l’ajuste après avoir effectué un suivi pendant deux mois.

Enfin, la 3e catégorie concerne les dépenses irrégulières, par exemple des imprévus comme une réfection de toit, une réparation majeure sur un véhicule ou encore l’achat d’un électroménager.

« On évalue le coût et le moment où cela pourrait survenir, et en prévision, on met de côté un certain montant chaque mois », mentionne Pierre Fortin, syndic autorisé en insolvabilité et président de Jean Fortin et Associés.

Sur la voie de la santé financière

En se pliant à cet exercice, Judith a établi son budget de départ.

« On l’appelle budget de départ, car à ce stade, il est impossible de chiffrer avec précision les dépenses variables. La seule façon de les déterminer est de “vivre” avec son budget pendant quelque temps et de noter les dépenses variables relatives à chaque poste sur une base hebdomadaire », conseille Pierre Fortin.

C’est ce qu’a fait la jeune femme pendant plusieurs mois, et à la fin de l’année, elle a pu mesurer les retombées positives concrètes de ses efforts.

Non seulement elle a réussi à traverser cette période de turbulences sans s’endetter, mais à la fin de chaque mois, elle était encouragée, car le solde de son compte en banque lui démontrait qu’elle suivait sa ligne budgétaire sans faire d’écart. Elle a même réussi à accumuler un petit surplus qui, pour la première fois de sa vie, lui a permis d’acheter tous ses cadeaux de Noël sans avoir recours à ses cartes de crédit ! Elle a aussi pu s’offrir la paire de skis de fond qu’elle convoitait depuis longtemps.

Établir un budget et se montrer prévoyant sont les meilleures façons de s’engager sur la voie de la santé financière. Un beau cadeau à se faire pour les Fêtes !

