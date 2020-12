L’aveuglement d’une mère peut détruire une vie

Je vous avais écrit il y a environ dix ans pour vous raconter combien j’étais restée marquée par un abus vécu dans ma jeunesse par le conjoint de ma mère. Je lui avais révélé l’affaire, mais elle ne m’avait pas crue. Elle préférait se fier au monstre qui couchait dans son lit et qui payait ses cigarettes.

Cet homme, en apparence doux et délicat, avait profité de la bêtise d’une femme qui l’aimait pour abuser de l’adolescente naïve que j’étais de mon côté. Quand je vous avais écrit, alors rendue à 42 ans, comme je n’étais pas certaine de vouloir porter plainte, vous m’aviez incitée à m’adresser au CALAC (Centre d’aide et de lutte pour les agressions à caractère sexuel) de ma région pour obtenir de l’aide.

Ce fut un sage conseil que j’ai suivi. Grâce aux magnifiques personnes que j’y ai rencontrées, j’ai calmé ma colère contre ma mère et compris que je n’étais pas équipée pour vivre un procès. Puis en 2018, le monstre en question a levé les pattes. Je n’ai pas de mots pour exprimer le soulagement qui m’a envahie quand je l’ai su.

J’ai continué à voir ma mère malgré l’aveuglement volontaire dont elle avait fait preuve. Je ne sais pas pourquoi, mais j’étais incapable de couper ma relation avec elle, malgré les conseils de plusieurs personnes. Heureusement, le destin m’a rendu service le printemps dernier quand il est venu la chercher. C’est effrayant de dire ça, mais ça m’a enlevé un poids des épaules de la savoir morte. Ainsi, je n’avais plus personne pour me juger.

Et c’est à partir de ce moment-là que j’ai enfin commencé à vivre au grand jour. Aurais-je dû le dénoncer ? Aurais-je dû confronter ma mère ? Probablement que oui. Mais je n’en ai jamais été capable. Suis-je coupable envers moi-même ? Probablement que oui. Même si vous ne me connaissez pas, je voulais vous en informer, car vous restez la seule personne au courant de ma blessure d’enfance.

-Une autre anonyme

Et moi, je vous informe que plus rien d’autre ne compte désormais que de vivre en paix en cessant de jeter votre regard vers le passé. Vous avez pris le chemin qu’il vous fallait pour guérir et vous ne devez rien regretter de tous les autres chemins que vous n’avez pas choisis.

Imposez-vous le devoir de toujours vous maintenir dans le présent, pour profiter au jour le jour de cette sérénité si durement acquise. Vous avez ce devoir envers vous-même. Le chemin fut long pour en arriver là, alors ne perdez plus une seule minute de ce précieux temps que la vie vous offre.