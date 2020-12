Le fédéral court après sa queue

Le gouvernement fédéral a tellement tergiversé en matière de radiodiffusion et de télécommunication qu’il n’arrive plus à rattraper son retard.

Le projet de loi C-10 qui doit mettre sous la houlette du CRTC tous les services par contournement (Netflix, Disney+, illico, Crave, etc.) est encore loin d’avoir force de loi. Il devait être présenté en 2e lecture avant l’ajournement des Communes. Poussé au pied du mur par un ukase de la Cour suprême, le gouvernement l’a mis de côté pour amender d’urgence la loi de l’aide à mourir.

La Chambre recommencera à siéger le 25 janvier. Après son adoption en 2e lecture, le projet de loi sera étudié par le Comité du patrimoine avant de retourner aux Communes pour son adoption en 3e lecture. Le Sénat interviendra ensuite avant que la loi ne reçoive la sanction royale. À moins que des élections ne soient déclenchées entre-temps !

Le CRTC, auquel C-10 donnera des pouvoirs plus étendus, ne pourra les exercer du jour au lendemain. Il devra d’abord consulter l’industrie et les associations avant de finaliser son nouvel arsenal de règles et de pénalités. Ce CRTC « nouveau » devrait être opérationnel en 2022. Peut-être juste en 2023.

A-T-ON OUBLIÉ RADIO-CANADA ?

Le 1er janvier 2022, c’est la limite que s’est fixée la ministre des Finances Chrystia Freeland pour imposer les géants du numérique, si les pays de l’OCDE ne se sont pas encore entendus. Son prédécesseur, Bill Morneau, avait déclaré que l’OCDE en viendrait à un accord d’ici à la fin de cette année. Pas facile de mettre 37 pays d’accord. Il y a donc de grosses chances que madame Freeland doive exécuter sa promesse.

Mijotant au moins deux autres projets de loi, l’un sur les discours haineux en ligne et l’autre sur la rémunération des médias dont Google et Facebook exploitent le contenu, le ministre Steven Guilbeault semble avoir oublié Radio-Canada.

Le rapport Yale est pourtant explicite. Il faut que le gouvernement précise le mandat du diffuseur public et qu’il revoie le processus de nomination de ses administrateurs et du PDG. Yale recommande aussi que Radio-Canada se défasse d’ici à cinq ans de toutes ses activités publicitaires en commençant par ses émissions de nouvelles. Mais le diffuseur public aura besoin de crédits compensatoires de 400 à 500 millions $ par an !

TANDEM, ET QUOI ENSUITE ?

Le gouvernement étant en situation minoritaire, je le vois mal augmenter les crédits d’un diffuseur que les conservateurs ne portent pas dans leur cœur. La crise que provoque dans le propre personnel de Radio-Canada la création de Tandem, ce service de promotion déguisée, n’en démontre pas moins que le gouvernement doit absolument statuer sur les limites qu’il faut imposer au diffuseur public.

Radio-Canada doit rendre compte de certaines de ses activités au CRTC à chaque renouvellement de ses licences. Elles viennent à échéance dans quelques mois. Mais Radio-Canada a la partie belle en ce qui concerne ses services numériques. Ceux-ci ne sont assujettis pour l’instant à aucune obligation. Rien n’empêche alors le diffuseur public de nous facturer pour CBC Gem et tou.tv extra, en même temps qu’il dépense des millions pour occuper de nouveaux marchés (comme celui des balados), au détriment du secteur privé.

Si Steven Guilbeault arrive à mener à bien tous ces dossiers, je propose qu’on rebaptise la tour du CN en son nom. Cet exploit vaudra au moins cent fois celui qu’il a réussi en l’escaladant.