Rozon acquitté, les femmes encaissent le coup

Accusé de viol, l’acquittement du roi déchu du rire, Gilbert Rozon, ne laisse aucune femme indemne. La nouvelle frappe durement.

En entrevue avec Céline Galipeau au Téléjournal, son accusatrice, Annick Charette, confiait son propre sentiment d’impuissance. Mais aussi, son espoir d’un changement imminent de culture juridique et politique.

D’où, souligne-t-elle, l’importance capitale des 190 recommandations du rapport d’experts sur l’accompagnement des victimes d’agressions sexuelles et de violence conjugale. Incluant la proposition d’un tribunal spécialisé en la matière.

Rapport historique

Présenté mardi par les quatre élues membres du Comité transpartisan sur les violences sexuelles et conjugales – Isabelle Charest (CAQ), Véronique Hivon (PQ), Isabelle Melançon (PLQ) et Christine Labrie (QS) –, ce rapport est historique.

Pour Annick Charette, « le droit ne précède jamais la société, c’est la société qui change le droit ». Vrai. Encore faut-il que la volonté politique suive. Au gouvernement d’agir.

Après des décennies de culpabilité – celle qui ronge les victimes de l’intérieur alors que leur agresseur, lui, n’en ressent aucune –, Annick Charette le dit sans ambages.

C’est en rompant le silence qu’elle a pu enfin « déposer son fardeau ». D’où son appel aux victimes de violences sexuelles de continuer à dénoncer leurs agresseurs.

Briser le silence

On ne le dira jamais assez. Dans le système de justice actuel – malgré les avancées des dernières années en matière de violences sexuelles et conjugales –, porter plainte est un long et lourd parcours de combattantes.

Trop souvent, il échoue pour les victimes. Tout en respectant les préceptes de base de la justice, c’est ça qui doit changer. Les vagues de dénonciations publiques ont le même objectif : briser le silence pour changer le « système ».

Pour qu’il soit plus juste envers les victimes, dont la plupart sont des filles et des femmes. Encore de nos jours et jusque dans nos parlements, n’est-ce pas ?