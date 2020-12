Le maire de Gatineau reçoit un «prix citron» pour sa hausse de taxes

Le maire de Gatineau a devancé ceux de Saguenay, Sherbrooke et Trois-Rivières dans la course au prix «Presse-citron d’or» pour avoir imposé à ses citoyens la plus forte hausse de taxes foncières de toutes les grandes villes du Québec.

La Fédération canadienne des contribuables (FCC) a décerné jeudi ce titre au premier magistrat de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, qui a haussé les taxes municipales de 2,1 % pour l’année 2021. Suivent dans l’ordre Saguenay (1,9%), Sherbrooke (1,0%) et Trois-Rivières (0,7%).

«Il n’y avait pas d’individu plus méritant que Maxime Pedneaud-Jobin. Par ses propos et ses actions, (il) a montré qu’il était prêt à extraire le plus d’argent possible des poches de ses concitoyens», a dit le directeur pour le Québec de la FCC, Renaud Brossard.

L’organisme citoyen à but non lucratif indique que le maire gatinois a justifié sa décision «de manière peu orthodoxe».

«(Il) parle d’aider l’économie et ses concitoyens, mais une hausse de taxes ne sera qu’une facture de plus que les familles et entrepreneurs en difficulté n’ont pas les moyens de payer», d’ajouter M. Brossard. «Si le maire souhaite aider, il devrait trouver le moyen de faire des économies dans l’appareil municipal et utiliser cet argent pour diminuer le fardeau fiscal.»

Rappelons que les villes de Montréal, Québec, Laval, Longueuil, Lévis et Terrebonne ont toutes opté pour un gel de taxes municipales pour l’année 2021.