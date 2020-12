Le nom «Blackhawks» restera

Appelé à réagir après la décision des dirigeants de l’équipe de baseball de Cleveland de laisser tomber le nom «Indians», le nouveau président des Blackhawks de Chicago Danny Wirtz a indiqué que sa franchise n’avait nullement l’intention de faire marche arrière.

Il y a quelques mois, l’organisation de l’Illinois avait réitéré que l’identité de l’équipe n’allait pas changer puisqu’elle entretenait un lien étroit avec les communautés des Premières Nations de la région. Le nom de l’équipe est inspiré du grand chef amérindien Black Hawk, qui a combattu dans la mythique guerre anglo-américaine de 1812.

«Il faut respecter la décision des Indians d’aller dans cette direction, mais nous poursuivons notre engagement afin de conserver notre nom et notre image de marque. Nous travaillons fort depuis plusieurs mois afin d’agrandir et d’approfondir nos partenariats avec les Premières Nations. Nous continuons notre approche positive quant au type de travail que nous pouvons réaliser pour être de meilleurs intendants de notre homonyme et de l’histoire», a indiqué Wirtz au site sportif The Athletic, jeudi.

Officiellement nommé à la présidence des Blackhawks mercredi après avoir assuré l’intérim depuis avril dernier, Wirtz assure que l’organisation poursuivra dans la même veine en misant sur l’éducation et en faisant appel plus fréquemment aux membres des Premières Nations.

En 2020, l’équipe de football de Washington a laissé tomber l’appellation «Redskins», tandis qu’Edmonton, dans la Ligue canadienne de football, se cherche aussi un nouveau nom après avoir délaissé «Eskimos».