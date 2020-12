Le transfert d’une patiente soulève des inquiétudes

Le transfert d’une patiente provenant de l’Hôpital Sainte-Croix de Drummondville à l’établissement Christ-Roi de Nicolet suscite des inquiétudes chez certains employés.

La dame en question a été déclarée négative à la COVID-19 avant son arrivée. Or, quatre jours plus tard, des symptômes apparaissent et le test s'avère positif. Une note de service a été envoyée au personnel de l'établissement mercredi matin.

Des membres du personnel se demandent pourquoi un tel déplacement a été autorisé, étant donné que l’Hôpital de Drummondville est en zone chaude et que celui de Nicolet n’a pas eu de cas depuis le début de la deuxième vague.

Une employée a confié à TVA Nouvelles, sous le couvert de l’anonymat, être inquiète.

«Oui, ça nous fait peur, a-t-elle dit. C’est notre vie qui est en jeu. Est-ce que ce transfert-là était vraiment nécessaire? Et qu’est-ce qui pressait tant?»

Des gestionnaires se seraient même montrés réticents à accueillir un patient d'une zone chaude dans une zone froide, selon cette employée.

«Ils étaient en désaccord, mais ça a poussé fort dans la hiérarchie pour que Nicolet accepte cette patiente.»

Le CIUSSS soutient avoir suivi toutes les règles puisque la dame était déjà en isolement préventif en raison du transfert. Une seule ressource était autorisée à lui prodiguer des soins. On n'a toutefois pas pu nous expliquer les raisons derrière ce changement d'établissement.