Le vaccin débarque dans les régions

Élargie à 13 nouvelles régions du Québec à compter de la semaine prochaine, la campagne de vaccination continuera pour l’instant de cibler principalement les travailleurs de la santé, à défaut de pouvoir déplacer les fioles d’un établissement à l’autre.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a confirmé, jeudi, que de nouvelles doses du vaccin de Pfizer et de BioNTech seront bientôt acheminées dans 21 emplacements supplémentaires, en plus des deux sites déjà en place à Québec et à Montréal.

« Nous allons être en mesure de démarrer une campagne efficace dans les prochains jours et de prendre rapidement, par la suite, notre élan », s’est réjoui, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, le directeur régional de santé publique, le Dr Donald Aubin.

Toutefois, celui-ci a rappelé que « le vaccin comme tel ne peut pas se déplacer » une fois qu’il a été livré à sa destination finale. On ne peut donc inoculer que la clientèle vulnérable qui est sur place.

Bientôt plus mobile

Les autres doses seront plutôt offertes à des employés de la santé qui travaillent en contact étroit avec les résidents de CHSLD partout sur le territoire, qui peuvent plus facilement se déplacer vers le centre désigné de vaccination.

Le médecin a néanmoins espoir que cette contrainte sera vite levée. Selon lui, Pfizer pourrait éventuellement assouplir ses exigences, et un deuxième vaccin qui est en voie d’être approuvé, celui de Moderna, « va devenir mobile très rapidement ».

Au Saguenay, le CHSLD de la Colline sera dans un premier temps le seul site de vaccination. On a décidé de proposer l’injection aux 95 résidents, y compris une trentaine qui ont contracté la COVID-19 lors de la première vague.

En effet, trois de ces usagers, qu’on aurait pu croire immunisés, ont attrapé l’infection une deuxième fois, alors la santé publique ne veut prendre aucun risque, a expliqué le Dr Aubin.

Région de Québec

Du côté de la Chaudière-Appalaches, on estime que 2000 doses pourraient être acheminées dès la semaine prochaine, dans deux installations.

« On était prêts et on sera prêts aussi à vacciner dès qu’on aura des doses. C’est quand même une organisation qui est rodée », a indiqué Julie Lambert, adjointe à la direction régionale de la santé publique.

Par ailleurs, dans la Capitale-Nationale, une deuxième clinique ouvrira au CHSLD de l’Institut universitaire en santé mentale de Québec, ce qui permettra de vacciner une centaine de résidents et les travailleurs qui en prennent soin.