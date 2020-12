Le voile se lève sur «Big Brother Célébrités»

Le chanteur Claude Bégin, le boxeur Jean Pascal, la drag queen Rita Baga, l’influenceuse Lysandre Nadeau et l’animatrice Geneviève Borne feront tous partie de l’expérience «Big Brother Célébrités», à Noovo, l’hiver prochain.

Au total, 15 personnalités de divers horizons feront leur entrée au manoir de l’Île-Bizard de «Big Brother», le dimanche 10 janvier prochain.

Ces vedettes aux caractères opposés cohabiteront 24 heures sur 24 sous l’œil des caméras, complètement coupées du monde extérieur.

Elles devront créer des alliances et surmonter des défis pour se rendre à la fin du jeu, 13 semaines plus tard. Ce seront alors les candidats éliminés qui éliront la célébrité gagnante, laquelle mettra la main sur un prix d’une valeur de 100 000 $, composé d’une voiture et de 50 000 $ en argent, dont la moitié sera remise à la fondation de son choix.

Outre les noms mentionnés ci-haut, les autres participants à la téléréalité seront annoncés le soir de la grande première de l’émission.

C’est Marie-Mai qui sera à la barre de cette mouture québécoise du concept néerlandais, qui a déjà été adapté dans 60 marchés, diffusé dans 80 pays, et a connu plus de 470 saisons et près de 30 000 épisodes partout dans le monde. Une première version québécoise de «Big Brother» avait déjà tenu l’antenne de V (ancêtre de Noovo), en 2010.

Le Groupe Entourage produit le rendez-vous à la sauce 2021, qui se déclinera en une soirée d’élimination le dimanche, à 19 h, et en une quotidienne, du lundi au jeudi, à 18 h 30, à Noovo. À VRAK, «Big Brother 7/7» compilera des moments inédits et des scènes croustillantes, du lundi au dimanche, à 22 h.