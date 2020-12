Les Knicks ont le dernier mot face aux Cavaliers

Les Knicks ont inscrit 10 points sans réplique en fin de match pour s’imposer 100 à 93 devant les Cavaliers de Cleveland, mercredi soir, dans un match présaison disputé à New York.

Les Cavaliers étaient en avance 93 à 90 avec un peu plus de trois minutes à faire au temps réglementaire avant que les Knicks prennent le contrôle complet de la situation. Kevin Knox II a fait la différence avec ses cinq points en fin de rencontre, dont un tir de trois points réussi qui a donné l’avantage définitif aux Knicks.

Knox II a conclu la partie avec 16 points, quatre rebonds et deux mentions d’assistance. C’est toutefois Julius Randal qui a été le meneur chez les New-Yorkais avec sa récolte de 18 points. RJ Barrett s’est également illustré en amassant 18 points.

Il s’agit d’une deuxième victoire en trois matchs préparatoires pour les Knicks et leur nouvel entraîneur-chef Tom Thibodeau.

Pour leur part, les Cavaliers ont encaissé leur premier revers en trois matchs préparatoires. Andre Drummond a brillé dans la défaite avec 18 points, 14 rebonds et cinq mentions d’assistance en 20 min 43 s de jeu.

À Oklahoma City, Coby White a inscrit 27 points pour mener les Bulls de Chicago vers un gain de 124 à 103 face au Thunder. Le meneur de 20 ans, qui a été repêché en 2019 et qui a déjà disputé une saison avec les Bulls, a ajouté cinq rebonds et trois aides à sa fiche.

Chez le Thunder, le Montréalais Lugentz Dort a été blanchi de la feuille de pointage en 18 min 17 s de jeu. Il a néanmoins réussi deux rebonds et autant de mentions d’assistance.

À Phoenix, LeBron James et Anthony Davis ont disputé leur premier match présaison alors que les Lakers de Los Angeles affrontaient les Suns. Même si les deux joueurs vedettes ont limité leur temps de jeu, la formation californienne l’a tout de même emporté 112 à 107.

James et Davis ont contribué avec 11 et 10 points respectivement. Kyle Kuzma a mené les champions en titre de la NBA avec une production de 23 points. Quant à l’ancien des Raptors de Toronto Marc Gasol, il a inscrit trois points, huit rebonds et deux mentions d’assistance.