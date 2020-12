Les morts par surdose se sont accélérées aux États-Unis pendant la pandémie

Les morts par overdose se sont accélérées aux États-Unis pendant la pandémie de coronavirus, ont indiqué jeudi les autorités sanitaires américaines, en soulignant la nécessité de garantir l’accès aux services médicaux essentiels malgré les perturbations liées à la COVID-19.

Plus de 81 000 morts par overdose ont été enregistrées aux États-Unis au cours des 12 mois se terminant en mai 2020, soit le nombre le plus élevé de décès par overdose jamais recensé sur un an dans le pays, selon les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC).

Et bien que ces morts aient déjà été en augmentation au cours des mois précédant l’arrivée du virus aux États-Unis, les statistiques les plus récentes suggèrent une accélération pendant la pandémie, expliquent les autorités.

« La récente augmentation de la mortalité par overdose de drogue a commencé en 2019 et a continué en 2020, avant la déclaration de l’urgence nationale liée à la COVID-19 aux États-Unis en mars », selon les CDC. Mais « les augmentations de morts par overdose semblent s’être accélérées pendant » l’épidémie.

« La perturbation de la vie quotidienne pendant la pandémie de Covid-19 frappe durement ceux qui souffrent de troubles liés aux drogues », a déclaré dans un communiqué Robert Redfield, le directeur des CDC.

Les opiacés de synthèse, en particulier le fentanyl fabriqué illégalement, semblent être la première cause de l’augmentation des morts par overdose, précisent les autorités.

Les overdoses par cocaïne ont elles aussi augmenté.

Les autorités sanitaires recommandent d’élargir la distribution de naloxone (un médicament utilisé dans les cas de surdose aux opiacés) et d’étendre l’éducation à la prévention des overdoses.

Il faut aussi, selon les CDC, « intervenir tôt auprès des individus les plus à risque d’overdose » et faire en sorte que les services essentiels restent accessibles.