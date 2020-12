Mesure pour personne seule: «c'est tout à fait raisonnable», dit une médecin

L’autorisation pour les personnes seules à se joindre à une bulle familiale pour les Fêtes est une mesure qui se veut humaine et qui permet de célébrer de façon sécuritaire, assure une interniste et gériatre.

«C’est tout à fait raisonnable. Il faut apprendre à vivre avec le virus. On ne peut pas continuer, humainement parlant, de vivre en silo», a expliqué la Dre Annick Dupras.

Selon elle, c’est tout à fait possible d’accueillir une personne de façon sécuritaire dans les circonstances actuelles.

«Il faut que les citoyens se responsabilisent dans la mise en action de cette permission», a-t-elle ajouté.

Elle a précisé qu’il faut que chaque personne se questionne sur le risque qu’elle est prête à prendre. «L’important c’est la prudence», insiste-t-elle.

La spécialiste assure que si on respecte la distanciation, le port du masque et le lavage des mains aussi souvent que possible, les risques deviennent beaucoup plus limités.

«Si on a la protection qu’il faut, on ne devrait ni la transmettre ni l’attraper», a-t-elle précisé.

L’idée de tester ceux qui voudraient accueillir une personne seule est difficile à appliquer en raison de la capacité limitée du système et le fait que les tests rapides ne sont pas encore disponibles.