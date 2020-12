Propos sur le racisme au sein des forces policières: «Les policiers ne méritent pas ça»

Les propos du premier ministre François Legault à propos du racisme au sein des forces policières ont particulièrement choqué les policiers de la Ville de Québec, qui réclament toujours des excuses de ce dernier.

«Ce n’est pas compliqué ce qu’on demande à M. Legault, c’est simplement de venir s’excuser. Les policiers sont au front depuis le mois de mars avec la COVID, sans aucun répit. Lorsque nous avons une intervention physique à faire, on se met à risque et on met nos familles à risque», a expliqué la présidente du syndicat de la Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec, Martine Fortier, à QUB radio, jeudi.

«Les policiers vont travailler tout le temps des fêtes et doivent émettre systématiquement des constats d’infraction sans utiliser leur droit discrétionnaire. Nous sommes extrêmement impopulaires ces temps-ci. Alors, venir en rajouter par-dessus en se faisant traiter de raciste, on n'a vraiment pas besoin de ça», a-t-elle déploré au micro de Mario Dumont.