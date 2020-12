Quoi regarder à la télé vendredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le vendredi 18 décembre:

«Jamie Oliver: mon livre de recettes pour Noël»

Le célèbre chef britannique Jamie Oliver ne manque pas d’inspiration quand sonne l’heure de concocter des repas de Noël. Sa famille se délecte chaque année de ses plats. Le temps est maintenant venu pour lui de partager ses recettes incontournables avec les téléspectateurs.

Vendredi, 10 h, TVA.

«Rapides et dangereux 2»

Puissants bolides et cascades des plus téméraires définissent ce film d’action dans lequel deux casse-cous du volant doivent mettre la main au collet d’un criminel pour le compte du FBI. Ici, il n’y a aucune limite de vitesse. Avec Paul Walker, Tyrese Gibson et Ludacris.

Vendredi, 13 h, addikTV.

«Mozart Superstar - Portrait d’une icône»

Documentaire s’intéressant à une célébrité décédée il y a plus de 200 ans, mais dont on parle encore beaucoup aujourd’hui: Wolfgang Amadeus Mozart. On lui doit pas moins de 626 oeuvres et 200 heures de musique. Une incursion intime chez un immortel.

Vendredi, 17 h, Planète+.

«Casse-Noisette»

L’indémodable et féerique production des Grands Ballets Canadiens est un incontournable de Noël. Ses emballants décors, ses impressionnants danseurs et sa sensible histoire séduisent toujours. Chorégraphié par Fernand Neault, le majestueux spectacle musical a été enregistré en décembre 2016. À découvrir ou à revoir.

Vendredi, 19 h, ICI Radio-Canada Télé.

«L’étrange histoire de Benjamin Button»

Primé de trois Oscars, ce drame fantastique propose l’étonnante transformation de Brad Pitt. En incarnant Benjamin Button, il naît vieux et rajeunit, contre son gré, au fil des ans. Épris d’une jeune femme prénommé Daisy (Cate Blanchett), l’amour représente pour lui un véritable défi.

Vendredi, 20 h 07, Télé-Québec.

«Béliveau: le documentaire»

Riche en rebondissements et en accomplissements, la vie du talentueux hockeyeur Jean Béliveau a inspiré une série de fiction à son nom. Mais il y a aussi de nombreux faits qui méritent qu’on s’y attarde, à commencer par son enfance jusqu’à sa mémoire qu’on a honorée.

Vendredi, 21 h, Historia.

«Chefs-d’oeuvre de neige»

La neige est un gros moteur d’imagination pour des artistes qui créent des sculptures glacées impressionnantes. Un peu partout sur le globe, ils rivalisent d’inventivité afin de façonner bonhommes de neige et autres réalisations magiques. Mais il ne peut y avoir qu’un gagnant...

Vendredi, 22 h 30, Évasion.