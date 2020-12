RPA et CHSLD: le resserrement des mesures pour les aînés bien accueilli

Les mesures plus strictes dans les RPA et les CHSLD du Québec entrent en vigueur jeudi. L’objectif est de tenter de protéger cette clientèle vulnérable, alors que les lits d'hôpitaux sont de plus en plus occupés.

• À lire aussi: Des mesures plus strictes pour protéger les plus âgés

Ayant en tête le bilan de la première vague, notamment chez les aînés qui résident en CHSLD, des intervenants qui œuvrent auprès des personnes âgées semblent accueillir de façon assez favorable ces nouvelles mesures en place jusqu'au 11 janvier.

Un aîné qui vit seul en résidence privée pour aînés pourra se rendre dans une bulle familiale moyennant une quarantaine de sept jours à son retour.

Toutefois, les aînés en CHSLD ne pourront pas sortir. Les proches aidants seront acceptés, mais limités par période de 24 heures.

Les rassemblements et les activités, par exemple le bingo, ne seront pas permis dans les résidences. Par contre, cafétéria et salle à manger seront ouvertes lorsqu'il n'y a pas d'éclosion.

«Les familles qui vont accueillir papa, maman, donc la bulle familiale, auront tout de même une très grande responsabilité et devront finalement être excessivement prudentes dans ces mesures-là, afin de respecter les consignes de la Santé publique», affirme Gisèle Tassé-Goodman, présidente de la FADOQ.

«On va être très sévère envers les familles, les résidents, les proches. C'est correct. Ce que je trouve par exemple, c'est qu'on l'est moins avec le personnel. M. Dubé a dit, on va sur une base volontaire pour les tests et les vaccins. Si tout le monde est sécuritaire sauf le personnel, il va falloir se demander d'où viennent les éclosions», lance Paul Brunet du Conseil pour la protection des malades.

En entrevue à «Salut Bonjour», la ministre Marguerite Blais a ouvert la porte à une vaccination plus prioritaire pour les proches aidants.

«On aura une très, très bonne réponse très bientôt. Je ne veux pas brûler - comme on dit - le punch, mais les proches aidants, certains proches aidants qui sont plus âgés, qui sont déjà des personnes vulnérables vont avoir accès à la vaccination», explique-t-elle.

La présidente de la FADOQ disait accueillir favorablement toute mesure pouvant aider à protéger les aînés, qui, selon elle, sont nombreux à vivre encore avec le souvenir et la crainte de la première vague.