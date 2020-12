Un bouton d’ascenseur autonettoyant et antimicrobien inventé à Québec

Un bouton d’ascenseur révolutionnaire autonettoyant et antimicrobien, désinfecté aux rayons ultraviolets, a été inventé à Québec et sera testé sous peu dans un hôpital de la capitale.

Baptisé LIBU, le bouton antibactérien, qui tourne sur lui-même à chaque pression, a été breveté par l’inventeur Raymond Boisvert. Ce dernier a reçu le soutien de nombreux partenaires, incluant celui de la Ville de Québec qui verse une aide financière de 120 000 $ à même son programme de Vitrine technologique.

Photo courtoisie

Développé en collaboration avec plusieurs chercheurs, notamment la Dre Caroline Duchaine qui dirige la recherche au laboratoire de bioaérosols de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), le bouton sera d’ailleurs mis à l’essai dans cet établissement (anciennement l’Hôpital Laval) en 2021.

«Ça fait des mois que j’entends parler de cette technologie-là. On est fébriles ce matin d’en dévoiler les principes. Ça tombe à pic. Ça vient concrétiser une solution pour contrôler la propagation de bactéries sur des surfaces communes alors que nous sommes en pleine pandémie. On peut appeler ça du timing», a déclaré le maire Régis Labeaume en conférence de presse.

Raymond Boisvert est déjà en discussions avec des manufacturiers d’ascenseurs. Son invention, sur laquelle il planche depuis quatre ans avec des ingénieurs et des spécialistes en optique-photonique et en microbiologie, a fait l’objet de plus de 100 000 tests en laboratoire, lesquels se sont avérés fort concluants. «Pendant un tour de bouton, on obtient 99,6 % de réduction de la charge microbienne», a confirmé la Dre Caroline Duchaine.

Photo courtoisie

Un vecteur de transmission

Les boutons d’ascenseurs sont reconnus comme l’un des principaux vecteurs de transmission des infections en milieu hospitalier, a-t-on rappelé lors du point de presse. «La surface numéro 1 qui contient le plus de bactéries au centimètre carré, c’est le bouton d’ascenseur. Si on réussit à s’attaquer au problème, on pourrait au moins contribuer à aider à diminuer les infections», a exprimé M. Boisvert.

La technologie qu’il a développée pourrait également être utilisée pour d’autres applications dans le futur, a-t-il confirmé. On peut penser, par exemple, à des interrupteurs.

M. Boisvert envisage de construire une usine de fabrication à Québec. «On a fait la démonstration de son efficacité, maintenant, il faut passer à la commercialisation. On est en discussions avec des fabricants d’ascenseurs aux États-Unis et en Europe.»