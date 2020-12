Un Canadien au sein de l’équipe mondiale de l’année de la FIFA

Le Canadien Alphonso Davies a été nommé au sein de l’équipe mondiale de l’année par la FIFA, jeudi.

Davies, un produit des Whitecaps de Vancouver qui évolue maintenant pour le Bayern Munich, en Allemagne, a tout cassé cette année, remportant au passage la Ligue des champions avec la célèbre formation bavaroise.

Disons que le défenseur latéral n’est pas en mauvaise compagnie au sein de cette équipe de l’année. On y retrouve les incontournables Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, mais aussi son coéquipier du Bayern Robert Lewandowski et plusieurs joueurs de Liverpool, dont Virgil Van Dijk et le gardien Alisson Becker.

Davies est évidemment le premier joueur canadien à obtenir cette distinction, qui existe depuis 2005. Il est aussi le premier joueur formé en Major League Soccer à y accéder.

La FIFA procédait à une cérémonie (en ligne), jeudi, dans laquelle elle distribuait nombre de prix visant à récompenser plusieurs joueurs et joueuses qui se sont mis en évidence à travers le monde au cours de la dernière année.

Ainsi, Lewandowski a été nommé joueur de l’année (FIFA «the best»), alors que l’Anglaise Lucy Bronze a reçu le même honneur chez les femmes.