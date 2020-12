Un ministre de Legault s’en prend à l’Université d’Ottawa

Un ministre du gouvernement Legault s’en est pris à l’Université d’Ottawa, qui ne devrait pas tolérer, selon lui, les propos d’un professeur qui associe François Legault au trumpisme et l’accuse d’avoir mené les Québécois à l’abattoir avec sa gestion de la pandémie de coronavirus.

«Ark. Complètement dégueulasse. Ça me lève le cœur. J’ai honte de mon université», a écrit le ministre de la Famille Mathieu Lacombe jeudi sur les médias sociaux.

Il répliquait au professeur Amir Attaran, de l’Université d’Ottawa, qui affirme que le premier ministre François Legault «a choisi la voie immorale et non scientifique de Donald Trump». «Les deux sont des nationalistes, et leur accomplissement a été d’envoyer les leurs à l’abattoir», a-t-il écrit.

L’histoire doit montrer que le nationalisme québécois est un échec meurtrier, a-t-il expliqué. Le professeur de droit et biologiste appuie son raisonnement sur les statistiques de décès du Québec, qui se rapprochent de celles des États-Unis. «La nation québécoise est encore un échec», a-t-il lancé sur les médias sociaux, en lettre majuscule.

Le ministre Lacombe a «honte» que l’administration de l’Université d’Ottawa «tolère qu’un de ses professeurs tienne ce genre de propos».

Ce n’est pas la première fois que M. Lacombe s’en prend à son alma mater, mais c’était dans un autre contexte. Il s’était dit «peu fier» lorsqu’il a vu «une vague de haine contre les professeurs francophones» à la suite de l’affaire Lieutenant-Duval, lorsque la professeur Verushka Lieutenant-Duval avait été suspendue pour avoir prononcé «le mot en n» dans un contexte universitaire. Plusieurs de ses collègues avaient défendu la liberté d'expression de cette dernière.

De son côté, le professeur Attaran n’est pas étranger aux controverses sur les médias sociaux. Il a déjà suggéré, par exemple, que les francophones étaient plus racistes que les anglophones.