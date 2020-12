Une élue claque la porte et accuse Valérie Plante d'être autoritaire

Une autre conseillère quitte le caucus de Valérie Plante, en disant être «en porte-à-faux avec les valeurs et comportements de la mairesse de Montréal, principalement en matière de gestion des ressources humaines».

Christine Gosselin, qui est conseillère de Ville dans le district du Vieux-Rosemont, a claqué la porte de Projet Montréal, jeudi, en expliquant sa décision dans un long texte partagé sur Facebook. Elle y accuse la mairesse Plante d’avoir une «gestion rétrograde et autoritaire».

Mme Gosselin, qui avait déjà annoncé récemment qu’elle ne se représenterait pas aux élections de novembre 2021, va terminer son actuel mandat au sein de l’arrondissement de Rosemont – La Petite-Patrie à titre d’indépendante.

«Renvoyée sans ménagement et sans explications du comité exécutif il y a presque deux ans, j'y ai moi-même goûté et en suis restée d'autant plus déstabilisée que la mairesse fait valoir ses valeurs féministes sur toutes les tribunes. J'avais néanmoins décidé de prendre mon renvoi comme une occasion d'amélioration. Je me suis consacrée aux mandats qui m'ont été confiés tant à la Ville qu'à l'arrondissement», a écrit Mme Gosselin.

En 2021, je siégerai en tant qu'élue municipale indépendante Il y a des moments dans la vie où notre conscience nous... Publié par Christine Gosselin sur Jeudi 17 décembre 2020

«Je me suis tue, car je craignais de manquer de solidarité et de faillir à mon devoir de soutenir la première femme maire de Montréal, a-t-elle ajouté. Je souhaitais lui apporter le soutien et le support qu’en tant qu’élue investie de nombreuses responsabilités accaparantes, j’aurais aimé recevoir de sa part et de son cabinet.»

La décision de Mme Gosselin s’explique aussi par le dossier de la mairesse de l’arrondissement de Côtes-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Sue Montgomery, qui vient de remporter une bataille en cour contre l’administration Plante relativement à sa chef de cabinet, Annalisa Harris.

«Maintenant, nous savons que c’est la Ville qui a agi de manière illégale et que Sue Montgomery était, non seulement justifiée de résister aux pressions exercées sur elle pour qu’elle congédie sa chef de cabinet Annalisa Harris, mais qu’elle faisait preuve d’intégrité en refusant de le faire», a indiqué Mme Gosselin sur Facebook.