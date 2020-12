Pourquoi Ciné-Cadeau me rend heureux

J’ai 40 ans, pas encore d’enfants, et pourtant, chaque année, quand les fêtes approchent, je jette un œil plus qu’intéressé sur la grille horaire de Télé-Québec, pour voir la programmation de Ciné-Cadeau.

Oh, je ne passerai pas le temps des fêtes devant ma télévision, nul besoin d’exagérer. Mais je guette le moment où je pourrai revoir quelques Astérix, peut-être aussi un Lucky Luke, en m’émerveillant comme tout le monde des répliques qui, plus jeune, m’échappaient.

Ainsi, il y a quelques jours à peine, j’ai revu, avec un bonheur proche de l’émerveillement, Astérix et Cléopâtre !

Je me souvenais, naturellement, du pouding à l’arsenic et de la chanson du lion de Cléopâtre !

Astérix

Mais quel bonheur d’entendre Amonbofis annoncer à Numérobis qu’il sera dévoré par un crocodile en lui disant : « Tu finiras dans un saurien, vaurien » !

On pourrait en rappeler d’autres ! Il y a là bien des trésors, des pépites d’or, des formules pleines d’esprit ! On rêve du moment où on pourra utiliser une telle malédiction dans la vie réelle !

Ce n’est pas un plaisir régressif.

Qu’on le veuille ou non, l’homme demeure lié à ses souvenirs d’enfance, et rêve de les transmettre à ses descendants. Il y retrouve sa capacité d’émerveillement, que le grand écrivain anglais G. K. Chesterton plaçait au cœur de toute activité philosophique.

En s’y replongeant lui vient presque automatiquement le désir de les transmettre, de les faire revivre. Je ne connais pas de fantasme plus destructeur que celui de la table rase, qui consiste à vouloir recommencer le monde à neuf à chaque génération.

C’est probablement ce qui nous pousse, de temps en temps, à rouvrir une bédé ou un roman de cape et d’épée. Au cœur de notre imaginaire d’enfant se trouve le désir jamais complètement asséché de voir notre vie comme une aventure. Ou du moins, de ne pas la réduire à une série d’obligations prosaïques et de pesantes contraintes que l’on nomme poliment la vie quotidienne.

Le grand bonheur de ces classiques de notre enfance est de nous ramener vers un monde enchanté. On ne lit pas que pour se détendre, mais pour rejoindre une part de soi dont on ne sait que faire. On y trouve la possibilité en soi d’autres vies que celle qu’on s’est construite, au fil de nos décisions et des hasards.

Émerveillement

Naturellement, il n’y a pas que Ciné-Cadeau pendant le temps des fêtes ! Rien ne m’empêchera, d’ici quelques jours, de revoir les deux premiers Die Hard, que je classe naturellement dans la catégorie des films de Noël. La vie est faite de rituels, et c’est en les honorant que l’homme traverse les saisons et les années, en tissant, à travers son existence, le fil d’une belle continuité.

Ciné-Cadeau, dans l’année, représente ce moment où la vie change de rythme et reprend ses droits. On s’installe, le temps d’un film, on oublie même de consulter son téléphone, emporté par Astérix et la potion magique !