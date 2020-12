Vous nous avez largués, Monsieur Legault!

Monsieur le Premier Ministre du Québec,

Comme la majorité des Québécois, nous suivons scrupuleusement depuis mars dernier les directives que vous mettez en place pour réussir à vaincre la COVID-19. Il en est ainsi pour les membres de ma famille, les amis, les voisins et de nombreux Québécois.

Retraités, les contacts sociaux se font avec les commerçants qui répondent à nos besoins matériels. Une grande partie de la population, des plus jeunes aux plus âgés, endure en silence. Les mesures mises en place pour « la pause des Fêtes » ne tiennent pas compte des citoyens qui ont besoin de croiser (tout en respectant la distanciation sociale, le lavage régulier des mains, la diminution des contacts sociaux, etc.) ceux qui sont les plus importants dans leur vie.

Vous en êtes venu à interdire les quelques minutes que nous pouvons avoir dans nos cours avec nos enfants et nos petits-enfants pour échanger des cadeaux et se souhaiter de vive voix de meilleurs jours. Votre argument est que les gens se déplaceront dans les maisons et finiront par s’organiser une fête.

Faites confiance à la majorité

Pourquoi ceux qui respectent vos règles depuis des mois ne seraient pas en mesure de vivre un espace-temps avec leurs proches? Monsieur le Premier Ministre, vous ne faites plus confiance à la majorité silencieuse qui se dit encore satisfaite de la gestion de cette crise.

Cette semaine, vous nous avez largués. Vous agissez sur l’ensemble des milieux familiaux dociles pour une minorité insouciante, peu responsable. La minorité que vous ne contrôlez pas donne le ton pour la majorité des Québécois.

Nous ne méritons pas cette sanction; il est de votre responsabilité de ne pas laisser faire. Sûrement qu’il est important de régir les places en milieu hospitalier, mais ne faut-il pas aussi gérer positivement cette population mobilisée qui peut faire en sorte de ne pas congestionner des places indispensables. Vous coupez petit à petit l’espoir et la motivation de s’en sortir.

Ha ! Il y a le vaccin... mais oui. Vous le savez comme nous tous qu’il faudra y mettre encore des mois d’efforts. Comment allez-vous soutenir jusqu’à la fin de la traversée cette majorité qui se sent de plus en plus écrasée par vos mesures?

Soyez à l’écoute

Monsieur le Premier Ministre, de votre timonerie, vous disposez de ressources multiples pour accompagner votre équipage, les citoyens. La lunette étroite fixée sur l’économie et les places du réseau hospitalier ne vous donne pas la perspective juste sur l’état des vagues. Faudrait-il peut-être sortir vos jumelles à grand angle pour développer un horizon prévisible plus large. Comme capitaine, vous devez être à l’écoute de ceux que vous voulez dehors, au froid, en action.

Invraisemblable ! Nous pourrons accueillir à l’intérieur de nos maisons un cousin éloigné qui vit seul et ne pourrons pas voir nos enfants et petits-enfants. On ne voit qu’un angle du problème des contacts privilégiés. Serait-il temps que vous preniez une marche avec des membres de votre équipage docile?

Votre équipe d’officiers du navire devrait se compléter par des experts de disciplines autres que médicales, économiques et politiques. Cessez vos calculs politiques et investissez dans la population en complétant votre équipe avec des spécialistes de la mobilisation, du psychosocial, de la sociologie.

Pourquoi avoir proposé un « contrat social » dénudé d’encouragements? Où en sont les valeurs de solidarité, d’engagement que vous prôniez en mars dernier? Elles en en sont rendues à vivre un « Noël tranquille (Point de presse du 3 décembre) ». Cette fête pourrait-t-elle être réconfortante nous amenant ainsi à poursuivre cette lutte avec espérance?

Vous nous avez largués, Monsieur le Premier Ministre. Vous ne faites plus confiance à ceux vous suivent. Dommage, parce que vous avez besoin de tous les citoyens dociles pour surmonter cette épreuve. Pour cela, il faut en prendre soin et répondre à certains besoins essentiels sans mettre en péril le houleux voyage. Pourquoi ne pas regarder au large car il y a un danger de retrouver des matelots qui seront tombés à l’eau?

Photo courtoisie

Gilles Therrien, Retraité, auparavant gestionnaire Services de réadaptation pour jeunes en difficulté Bois-des-Filion