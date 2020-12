PERREAULT, Louise



À l'Hôpital Pierre-Le-Gardeur, le 11 décembre 2020, est décédée Louise Perreault, fille de feu Vital Perreault et de feu Lucille Giguère.Native de Rawdon, résidente de Saint-Jean-de-Matha, elle laisse dans le deuil ses 7 soeurs et 2 frères: Marcelle (Gilles Fontaine), Monique (Denis Tremblay), Gilles (Ginette Quintal), Francine (feu Jacques Gauvreau), Denise (Gilles Breault), Danielle (feu Gilles Dufour), Carmen, Ginette (Ronald Joly), André, plusieurs nièces et neveux et un ami de la famille Raoul Babin.Compte tenu de la situation actuelle causée par la Covid-19, une cérémonie et l'inhumation auront lieu en toute intimité à une date ultérieure. Sincères remerciements à Terry et Darren, ses dévoués voisins et au personnel soignant de l'Hôpital Le Gardeur.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons pour la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière.Résidence Funéraire Labrèche de Rawdonwww.residencefunerairelabreche.com