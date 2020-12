AQUIN (née Gervais) Jacqueline

De St-Isidore, le 16 décembre 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Jacqueline Gervais, épouse de feu Jean Aquin.



Elle laisse dans le deuil ses enfants feu Philippe (Francine), Bernard (Loraine), Francine, Renée, Jean-Pierre (Lisa), Lynda (Tony) et Marie-Josée (Jean-Charles), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.



Elle a été confiée au salon funéraire



58 RUE PERRAS, ST-RÉMI

450-632-1515

La famille y accueillera parents et amis le samedi 19 décembre 2020 de 10h à 12h et de 13h à 15h, suivi des funérailles en l'église de St-Isidore. En raison des circonstances particulières liées à la pandémie, la cérémonie aura lieu sur invitation.



En sa mémoire, des dons à la fondation du Docteur Julien ou autres fondations seraient appréciés.