GAREAU Rita (Soeur Marie-Wilfrid, s.s.a.)

À la Maison mère des Soeurs de Sainte-Anne, Lachine, le 12 décembre 2020, à l'âge de 100 ans , est décédée soeur Rita Gareau, s.s.a. Originaire de Saint-Polycarpe, elle était la fille de feu Wilfrid et de feu Ernestine Leroux.



Elle laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse, une belle-soeur, Madame Germaine Barbe-Gareau et de nombreux neveux et nièces.

Dans les circonstances actuelles de la pandémie, les funérailles auront lieu à une date ultérieure. Un hommage personnalisé, réservé aux religieuses, lui sera rendu lors de la messe communautaire.



Prière de ne pas envoyer de fleurs.