MARTIN, Denis

De Oka, le dimanche 13 décembre 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Denis Martin, époux de Mme Mariette Charrette Martin.



Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Marie-Josée, ses petits-enfants Sandy et Tommy, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.



La famille recevra les condoléances au:

SALON FUNÉRAIRE GUAY



156 RUE NOTRE DAME, OKA

www.salonsfunerairesguay.com



le dimanche 20 décembre de 9h à 12h et de 14h à 17h. Un hommage lui sera rendu à 17h au même endroit.