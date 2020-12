Capitals de Washington: différentes options pour combler la perte de Lundqvist

Avec le forfait du vétéran gardien Henrik Lundqvist, les Capitals de Washington se retrouvent avec un problème devant leur filet.

Jeudi, le Suédois a annoncé qu’il ne prendrait pas part à la campagne 2020-2021 de la Ligue nationale de hockey (LNH), en raison d’un problème avec son cœur.

Les «Caps» lui avait consenti un contrat d’un an durant la présente saison morte et souhaitaient que le gardien de 38 ans épaule Ilya Samsonov, qui devrait être le numéro 1 du club pour la première fois de sa jeune carrière.

Si l’équipe de la capitale américaine souhaite se dénicher un autre gardien expérimenté pour faire ce boulot, elle a encore des options sur le marché des joueurs autonomes.

En effet, Jimmy Howard (36 ans), Ryan Miller (40 ans) et Craig Anderson (39 ans) sont toujours libres. Les trois hommes ont déjà occupé le poste de partant dans leur carrière, mais ont connu des baisses de régime dans les dernières années.

À l’interne

Les Capitals pourraient aussi choisir de mettre ce plan à la poubelle et faire confiance aux jeunes gardiens de leur organisation.

Ils détiennent les droits sur un certain Vitek Vanecek, qui est considéré par plusieurs comme un futur numéro 1 dans la LNH. Celui qui aura 25 ans le 9 janvier prochain n’a cependant aucune expérience dans le circuit Bettman. Le Tchèque a passé les quatre dernières saisons dans la Ligue américaine de hockey (LAH) avec les Bears de Hershey.

En 31 sorties l’an passé, il a maintenu un dossier de 19-10-1, une moyenne de buts alloués de 2,26 et un taux d’efficacité de ,917. Il a aussi enregistré deux blanchissages.

«En Vitek, nous avons un autre excellent jeune gardien dans les mineures qui est un très bon candidat, avait dit l’entraîneur-chef des Capitals Peter Laviolette au site internet de la LNH, le 3 décembre dernier. Je suis excité de le voir jouer. Je sens que nous sommes en bonne position concernant les gardiens.»

En plus de Vanecek et Samsonov, les «Caps» détiennent les droits des gardiens Pheonix Copley sans oublier un certain Zachary Fucale. Le Québécois détient toutefois une entente des ligues mineures, selon le site internet capfriendly,com