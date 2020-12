Ce temps des Fêtes hors de l’ordinaire nous offre plusieurs bonnes raisons de sabrer le champagne. Une année difficile qui s’achève, le plaisir de passer de bons moments en famille, pouvoir enfin prendre du temps pour soi, la promesse de meilleurs mois à venir, des festins à partager... Êtes-vous prêts à célébrer ?

Bulles captives

Photo courtoisie

Après avoir rempli toutes les flûtes, peut-être restera-t-il encore un peu de champagne dans la bouteille. Pour ne pas en perdre une seule bulle, placez ce bouchon « SoftSeal » de Cuisivin sur le goulot, en le poussant simplement vers le bas, puis en le tournant pour le verrouiller. Même si la bouteille est rangée à l’horizontale, aucun dégât ne surviendra en raison de l’étanchéité de cet accessoire offert dans sa jolie boîte.

► linenchest.com > 9,95 $

Sabrer le champagne

Photo courtoisie

Si déguster du champagne compte parmi vos traditions du temps des Fêtes, faites de ce moment un spectacle en le sabrant cette année ! Pour ce faire, assurez-vous qu’il n’y ait personne autour, puis, après avoir retiré le muselet du bouchon, laissez glisser de manière énergique ce sabre Pulltex le long de la couture de la bouteille en donnant un coup sec sur la base du goulot. Attention, en se cassant, le col de la bouteille peut atteindre 200 km/h et une distance de 15 mètres.

► laguildeculinaire.com > 239, 95 $

Flûte pétillante

Photo courtoisie

Dans les grandes fêtes de Noël et du jour de l’An, on sort les flûtes à champagne pour bien admirer les bulles illustrant l’effervescence du moment ! Ce modèle, nommé Nadia par Trudeau, en cristal et sans plomb, vous offrira une expérience gustative et olfactive mémorable.

► linenchest.com > 19,95 $ l’ensemble de 4 $

Bien frais

Photo courtoisie

Ce seau S’well très raffiné, dont la finition brillante et lustrée imite le marbre, peut garder la glace au frais pendant la préparation des cocktails ou refroidir une bouteille de champagne entre les services. Sa construction à trois couches isolées sous vide est justement conçue pour conserver la glace plus longtemps. Sans condensation, il ne risque pas d’abîmer une table ou un comptoir en bois. Comprend un couvercle en acier inoxydable et une paire de pinces.

► laguildeculinaire.com > 67,50 $

La coupe aux lèvres

Photo courtoisie

Cet ensemble de quatre coupes à champagne Spazio, par Bormioli Rocco, permet de laisser libre cours à son imagi-nation au moment d’élaborer une présentation sous le thème de Noël. Brochette de canneberges, branche de romarin, tranche d’orange confite, bâton de cannelle... Faites place à la création !

► linenchest.com > 29,95 $