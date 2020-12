Championnat CME Group: une bonne sortie pour Henderson

Brooke M. Henderson a retrouvé sa touche, vendredi, au Championnat CME Group de la LPGA, alors qu’elle a complété la deuxième ronde avec une carte de 68 (-4) à Naples, en Floride.

Cette performance tombe à point pour la Canadienne de 23 ans, qui a éprouvé des difficultés lors de ses dernières sorties. Elle avait d’ailleurs conclu la première ronde avec un pointage de 73 (+1), après avoir commis un triple boguey en début de parcours.

Cette fois-ci, Henderson a été beaucoup plus solide. Bien qu’elle ait enregistré deux bogueys, elle a tout de même réussi un aigle et quatre oiselets.

Ce résultat lui a permis de bondir du 45e au 16e échelon. Avec un cumulatif de 141 (-3), elle accuse maintenant six coups de retard sur la meneuse.

Jin Young Ko s’est emparée de la tête en complétant sa journée avec une marque de 67 (-5). La Sud-Coréenne a fait preuve d’une constance remarquable en calant cinq oiselets et en jouant la normale à tous les autres trous. Après deux rondes, elle présente un dossier de 135 (-9) et possède un coup d’avance sur ses plus proches rivales.

Sa compatriote Sei Young Kim et l’Américaine Lexi Thompson se retrouvent à égalité au deuxième rang avec des fiches de 136 (-8). Kim a joué 69 (-3) vendredi, tandis que Thompson a enregistré un pointage de 712 (-1).

La Néo-Zélandaise Lydia Ko a réussi la meilleure performance de la journée en bouclant le parcours en 65 (-7) coups. Elle s’est ainsi rapprochée à quatre coups de la tête en passant du 59e au 11e rang.

De son côté, l’Ontarienne Alena Sharp a connu une journée difficile qu’elle a conclue avec une carte de 76 (+4), après avoir enregistré six bogueys et deux oiselets. Elle est présentement 63e, à 14 coups du sommet.