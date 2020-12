Des milliers de cartes pour Noah, victime d’un cancer incurable

Une mère, qui a lancé un appel à recevoir des cartes de Noël pour son enfant de 7 ans, victime d’un cancer incurable du cerveau, a cessé de compter combien elle en a obtenu après avoir passé le cap des 3000.

« La grande vague de solidarité nous a pris par surprise. Ç’a été un véritable baume sur le cœur tant pour tous les enfants que les familles et l’équipe du Phare Familles et Enfants [la maison de soins palliatifs pédiatriques où réside Noah] », rapporte Patricia Laurence, responsable des communications pour l’organisme.

Le 24 décembre 2019, Noah Mercier a obtenu un sombre diagnostic : un gliome infiltrant du tronc cérébral.

Dans quelques jours, il célébrera sans aucun doute son dernier temps des Fêtes.

Une vague de magie

Afin d’ajouter une touche de magie, la mère de Noah, Karine Simard, a eu l’idée de lancer un appel à tous sur les réseaux sociaux, puis dans un reportage dans Le Journal.

Encore aujourd’hui, les cartes de Noël arrivent à la tonne à la maison de soins palliatifs pour enfants, située à Montréal.

Et sachant que Noah rêve de devenir policier, des corps policiers ont également contribué à cette vague de solidarité en faisant une haie de voitures de patrouille dans le stationnement de l’organisme.

« C’est vraiment venu mettre de la lumière et de la couleur au Phare. Les gens ont la main sur le cœur et on a ressenti un grand appui de la communauté », souligne Mme Laurence.

L’équipe a fait des banderoles avec les milliers de cartes reçues. Elles sont accrochées dans la chambre du petit Noah, mais aussi dans les corridors et les aires communes.

Ainsi, tous les enfants qui habitent avec Noah bénéficient de cette touche de magie que la communauté a apportée au Phare, fait savoir Patricia Laurence.

► En cette période de Noël, le Phare invite la population à illuminer la vie des enfants malades par le truchement de sa campagne : illuminezlavie.com