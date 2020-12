Des plantes d’intérieur complètement flyées!

Offrir une plante d’intérieur à un être cher est un geste d’amour qui peut certainement faire beaucoup de bien et apporter un peu de réconfort en cette période sombre et anxiogène. Un cadeau végétal est aussi un excellent moyen d’initier ceux qu’on aime au jardinage. Qui sait ? Peut-être que votre cadeau végétal sera pour un ami ou une personne de votre famille le début d’une longue et formidable aventure dans l’univers fascinant des plantes.

Crassula ombelle et plante à monnaie

Photo courtoisie

Phénomène plutôt rare dans la nature, quelques espèces de plantes tropicales présentent des feuilles parfaitement rondes. C’est le cas notamment de la plante à monnaie, aussi appelée piléa à feuilles de pépéromia, une espèce d’origine asiatique arborant des feuilles en forme de disques particulièrement populaire sur Instagram actuellement.

Plus rare et plus étrange encore est la crassula ombelle, une plante succulente qui possède des feuilles rondes en forme de parapluie aux rebords retroussés, parfois au revers de couleur bourgogne comme dans le cas du cultivar « Wine Cup ». Vraiment étrange !

Si on les cultive dans un endroit où l’ensoleillement est intense sans toutefois être direct, ces deux plantes succulentes exigent peu d’entretien. En période hivernale, un arrosage tous les 10 jours leur suffit amplement.

Orchidée Dracula

Photo courtoisie

Cette impressionnante orchidée, originaire d’Amérique du Sud, appelée Dracula vampira tient son nom de ses grandes fleurs pourpres qui rappellent vaguement la cape du mythique comte Dracula. Certaines personnes particulièrement imaginatives arrivent également à voir un visage surmonté de cornes au centre de chaque fleur. D’autres espèces d’orchidées du genre Dracula arborent quant à elles des fleurs ressemblant à des faces de singes ! La nature est vraiment d’une créativité sans limites ! Ou serait-ce plutôt l’esprit des humains ?

Photo courtoisie

Peu disponibles au Québec, les amateurs de raretés et d’exotisme pourront trouver quelques spécimens d’orchidées Dracula au Paradis des orchidées, situé à Laval.

Pierre vivante ou plante-caillou

Photo courtoisie

La pierre vivante, aussi appelée plante-caillou, est l’un des êtres vivants les plus fascinants du monde végétal. Chaque plante-caillou se compose de deux feuilles très épaisses, en forme de demi-lune, disposées l’une contre l’autre. Parfois, sous certaines conditions, il arrive que cette plante succulente produise une jolie fleur de couleur blanche, jaune ou rose.

Selon les espèces, les feuilles peuvent être vertes, grises, rougeâtres ou pourpres. Originaire des régions désertiques d’Afrique du Sud, la plante-caillou ne nécessite à peu près pas de soins. Un coin ensoleillé, près d’une fenêtre, et un arrosage par mois lui sont amplement suffisants.

Voilà une plante tout à fait intrigante qui aura assurément beaucoup de succès auprès des enfants !

Hoya d’amour

Photo courtoisie, Hoya Lover

Avec ses jolies feuilles en forme de cœur, l’hoya d’amour est une plante d’intérieur absolument craquante et irrésistible ! Surtout vendus à la Saint-Valentin – mais pourquoi ne pas l’offrir aussi en cette période des Fêtes particulière où nous avons tant besoin d’amour ? –, la majorité des plants d’hoya d’amour vendus sur le marché sont en fait des boutures de feuilles. Ces

boutures mettront plusieurs années à former de nouvelles feuilles et tiges. Comme il s’agit d’une plante grimpante, on peut faire pousser cet hoya sur un treillis ou le laisser simplement retomber d’un contenant de forme allongée.

Lorsqu’on le cultive à l’intérieur, l’hoya d’amour tolère presque toutes les conditions possibles. Placé au soleil ou à l’ombre, dans une pièce où l’atmosphère est humide ou sèche, avec un arrosage parcimonieux ou plus fréquent, l’hoya d’amour s’adapte et survit sans peine.

Kalanchoé de Daigremont

Photo courtoisie, succulentandsunshine.com

Originaire de Madagascar, le kalanchoé de Daigremont possède la curieuse capacité de produire des plantules sur la marge de ses feuilles. Les mignonnes plantules qui sont ainsi produites se détachent et s’enracinent éventuellement dans le terreau à la base de la plante mère ou dans les pots avoisinants. Les plantules qui demeurent accrochées aux feuilles un peu plus longtemps peuvent développer des racines, ce qui ajoute à la singularité de cette plante.

Le kalanchoé de Daigremont est une plante formidable pour tous ceux qui aiment partager et donner puisqu’elle peut produire des dizaines, voire des centaines de bébés ! Toutefois, gardez en tête que le kalanchoé de Daigremont dégage des substances allélopathiques, c’est-à-dire des produits toxiques qui dérangent ou qui peuvent même tuer les plantes voisines. Pour cette raison, il est donc préférable d’éviter de cultiver cette plante dans le même contenant qu’une autre espèce.

Où vous procurer ces plantes flyées ?