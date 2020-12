Entretien de nos vêtements d'hiver

Année après année, l’hiver pointe le bout de son nez et, pour être bien équipé sans se ruiner, il vaut mieux prendre soin de nos alliés.

Manteaux d’hiver

Suivez bien les instructions sur l’étiquette cousue à l’intérieur du manteau ou le livret d’entretien du fabricant, qui sont différentes d’un manufacturier à un autre, pour laver votre manteau d’hiver. Par exemple, Canada Goose recommande le nettoyage à sec, alors que Kanuk préconise un lavage à l’eau froide. Ces méthodes de nettoyage ont été testées par les manufacturiers et les conseils sont judicieux.

On peut laver les manteaux en duvet à la machine au cycle délicat. Vu leur grande capacité, les machines à laver à chargement frontal offrent une meilleure performance. Fermez toutes les fermetures à glissière, les boutons-pression, attachez les velcros du manteau et sortez le capuchon du collet s’il y a lieu. Utilisez un savon doux, jamais de javellisant, et il n’est pas recommandé d’ajouter un assouplissant liquide pendant le lavage. Un assouplissant en feuille dans la sécheuse est le meilleur choix.

On fait sécher ces manteaux à basse température. Ajoutez dans la sécheuse quelques balles de tennis placées à l’intérieur d’un bas (afin de ne pas salir votre manteau). Les balles, en rebondissant, répartiront le duvet ou la bourre dans tout le vêtement, qui restera chaud plus longtemps et séchera plus rapidement.

Une fois le manteau propre et sec, vaporisez délicatement toute sa surface avec un protecteur à tissu imperméabilisant afin que le tissu résiste mieux aux taches.

Doudounes et parkas en duvet

Plusieurs de ces vêtements doivent être nettoyés à sec selon les conseils du fabricant. Si vous les lavez à la machine, la garantie sera annulée. Donc, encore une fois, vérifiez bien l’étiquette du vêtement, qui vous donnera de précieux conseils sur le lavage, le nettoyage à sec ou la meilleure méthode de séchage (suspendu sur un cintre, mis dans la sécheuse ou à plat sur une serviette-éponge).

Si le manteau est garni de fourrure détachable, retirez-la avant le nettoyage à sec ou le lavage en machine.

Le duvet s’envole

Vaporisez légèrement l’intérieur du manteau avec du fixatif à cheveux. Le duvet se faufilera moins entre les fibres du tissu.

Les manteaux de laine

Obligatoirement, ces vêtements requièrent un nettoyage à sec, car un lavage à la main ou à la machine pourrait les déformer. Une brosse antipeluches ou une brosse à vêtement s’avère indispensable pour un entretien régulier et pour conserver la belle apparence du manteau.

Habits de neige des enfants

Généralement, ils sont faciles d’entretien. Ils se lavent à la machine sans qu’elle altère leur imperméabilité, vont à la sécheuse et reprennent leur forme initiale. Les habits s’usent et se salissent généralement aux genoux. Il serait donc judicieux de vaporiser un chasse-taches ou d’appliquer du détergent sur ces parties beaucoup plus sales avant le lavage en machine.

Comme les mitaines, les tuques et les écharpes en laine pour les enfants contiennent un haut taux d’acrylique, ces accessoires se lavent dans la machine à laver et vont à la sécheuse.

Faire disparaître les taches

Si le manteau présente une tache de café, de chocolat chaud ou une petite tache non identifiée, brossez-la avec quelques gouttes de savon à vaisselle ou un détergent doux sans javellisant et un peu d’eau. Épongez ensuite à l’eau claire.

Les taches d’essence et d’huile s’atténuent si on les brosse avec un nettoyant tout usage pour la maison.

Les cernes sur le col et sur les poignets disparaissent après un brossage avec un shampooing pour cheveux gras ou du détergent doux à lessive.

Sur un manteau de laine, faites disparaître une petite tache en la vaporisant avec un nettoyant pour les vitres et les miroirs. Brossez et épongez si nécessaire avec un chiffon à peine imbibé d’eau.

Le calcium sur les pantalons et les vêtements

Brossez les taches avec une solution d’eau et de vinaigre : 15 ml (1 c. à soupe) de vinaigre dans 250 ml (1 tasse) d’eau tiède.

Les taches sur les vêtements lavables disparaîtront après un passage dans une eau savonneuse dans la machine à laver.

Pieds détrempés

Photo Adobe Stock