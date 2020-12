Essai des accessoires électriques connectés GE

En essai cette semaine, deux produits connectés qui ressemblent tout bonnement à une ampoule et une prise électrique classiques que l’on trouve sur le marché.

Fabriqués par la marque C by GE, de General Electric, l’ampoule DEL intelligente ajustable et la prise intelligente On/Off sont faciles à installer et à connecter à condition d’avoir un téléphone intelligent iOS ou Android.

Autre préalable, une couverture Wi-Fi dans la pièce où sont installés les appareils domotiques.

Au-delà du gadget, la prise électrique intelligente me permettra par exemple de gérer à distance un des deux radiants paraboliques de mon appartement en fonction du tarif Flex D d’Hydro-Québec qui me prévient des événements de pointe sur mon téléphone.

De son côté, l’ampoule DEL offre l’intensité variable et une gradation entre les blancs froids et chauds.

Si l’installation de C by GE suggère trois étapes, les deux premières suffisent en omettant l’interface vocale Alexa (du géant Amazon) et celle de l’autre géant, Google.

Avant de commencer, on doit télécharger l’application mobile C by GE sur son téléphone iPhone ou Android, ensuite créer un compte à l’aide d’un courriel et d’un mot de passe. Notez-les.

1- Installer les périphériques. Dans le cas ici, la prise électrique et l’ampoule intelligentes et les mettre sous tension.

2- Sur l’application, le signe + sert à ajouter un périphérique. Choisissez-le. Si la prise de courant était bien indiquée, dans le cas de l’ampoule, il faut choisir « Lumières Direct Connect » (curieuse traduction franglaise), et non « Lumières Bluetooth ».

Pour confirmer la connexion, l’ampoule clignotera trois fois.

Un bouton sur le côté de la prise intelligente permet de l’allumer ou de l’éteindre manuellement. Si la connexion ne réussit pas du premier coup, retirez la prise électrique et remettez-la en place. Ça a fonctionné.

Comme moi, vous aurez sans doute à installer la mise à jour du micrologiciel de chaque accessoire. Il suffit d’accepter la demande, ça ne prend qu’une minute ou deux.

Pour les tester, il suffit de désactiver le Wi-Fi de votre téléphone. Et avec pour seule connexion celle du réseau cellulaire, vous pourrez gérer vos appareils à distance même si vous vous trouvez à l’autre bout de la province.

D’autres produits domotiques connectés et intelligents seront bientôt traités dans cette page.