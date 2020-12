Ferrari ou ferraillerie?

Chaque année (sauf en 2020!) se déroule cette fabuleuse exposition de voitures du côté de Monterey, en Californie.

Un événement de grande envergure baptisé The Quail, où la crème des automobiles, leurs propriétaires et quelques privilégiés convives se rassemblent le temps d’un week-end, autant pour pavaner que pour vivre leur passion.

Bien sûr, le processus d’accréditation à cet événement est très sévère. D’abord, ne se présente pas sur place qui veut, puisqu’il faut y être invité. Puis, il faut que les voitures inscrites passent par un très sérieux comité d’acceptation afin qu’elles puissent poser leurs quatre roues sur la pelouse de ce prestigieux terrain de golf. Or, il semble que le processus ne soit guère infaillible puisqu’en 2019, celle qu’on surnomme la Fierri allait passer entre les mailles du filet pour participer à l’événement The Quail.

La Fierri?

Oui, La Fierri! Une vulgaire Pontiac Fiero 1986 maladroitement transformée en ce qu’il y a lieu de qualifier de pire hommage à la marque Ferrari. En somme, une voiture bricolée à la hâte, dans l’optique de lui donner des airs de Ferrari Enzo, au nom de quoi la voiture répondait sur le bulletin d’inscription du concours d’élégance. Une telle horreur mécanique que sa présence à The Quail a eu l’effet d’une bombe. Certains ont ri, d’autres ont crié au scandale, mais personne ne pouvait rester indifférent à la vue de cette voiture. Une telle honte, qu’on avait choisi de la stationner à proximité des toilettes publiques de l’endroit, loin des autres Ferrari. Or, parce qu’à un moment où l’autre de la journée, les gens ont tous besoin d’aller au petit coin, la vaste majorité des visiteurs ont pu apercevoir ladite voiture, sur laquelle on pouvait remarquer une immatriculation indiquant 1BADENZO.

Naturellement, les réseaux sociaux se sont rapidement enflammés à la publication d’images et de vidéos de cette voiture qui, envers et contre tous, allait littéralement voler la vedette de l’événement. À un point tel que même Jay Leno a choisi de réaliser un reportage dans lequel il s’entretient avec son propriétaire avant de la mettre à l’essai. Un pur délice!

Achetée sur eBay pour une somme dérisoire par celui qui la présentait à Monterey quelques années plus tard, cette voiture laisse planer le mystère sur le plan historique. Or, en dépit du résultat, il est clair que certains efforts ont été faits afin de lui donner cette allure. Par exemple, l’ensemble des panneaux de carrosserie sont faits main, ce qui inclut les portières papillon et le long capot arrière, à travers lequel on peut apercevoir une fausse culasse de moteur V12, recouvrant un V6 de 2,8 litres de 135 chevaux. Une voiture à la fois si laide et ridicule qu’on peut aussi la considérer comme une blague. Une moquerie.

Quelque temps après être devenue célébrité du web, la Fierri s’est ironiquement retrouvée à vendre sur le site d’enchères du célèbre YouTuber automobile Doug DeMuro, CarsAndBids.com. Là encore, les partages et commentaires là concernant se sont multipliés, alors que d’innombrables internautes étaient curieux de savoir qui allait oser miser sur cette Ferrari aux suspensions de Chevette. Car oui, la Fiero faisait appel à des suspensions tirées de cette modeste sous-compacte.

Une de plus à sa collection!

Alors voilà, le collectionneur québécois Luc Poirier, qui peut se vanter d’avoir rassemblé sous un même toit la totalité des supercars Ferrari, a choisi à la blague de miser sur cette désormais célèbre voiture, remportant ainsi la mise. Pourquoi? Parce que pour lui, dépenser 4 500 $ US n’a rien de plus engageant que si M. Tout-le-Monde se procurerait une bébelle à 2 $ dans une boutique de farce et attrape.

Ironiquement, les frais de transport auront pratiquement coûté aussi cher que la voiture elle-même, laquelle ne pourra d’ailleurs jamais être immatriculée au Québec pour circuler en toute légalité. Parce qu’il est sans doute plus dangereux de conduire ce tas de ferraille qu’un vélo dans le tunnel Ville-Marie, et parce que les réparations nécessaires à son bon fonctionnement et à une inspection mécanique de la SAAQ coûteraient probablement le prix d’une vraie Ferrari 328 ou 348.

C’est de passage à l’entrepôt de Luc Poirier que j’ai pu découvrir la Fierri, entourée de véritables œuvres d’art sur quatre roues. Une LaFerrari, une LaFerrari Aperta, une Porsche 918 Spyder, une Porsche 959, une Ferrari 288 GTO, une F40 et surtout, une Enzo. Une vraie!

Elles y étaient toutes, accompagnées d’une rangée de Ferrari à moteur V8, d’une demi-douzaine d’Harley Davidson et j’en passe. Et parce que mes yeux saignent encore à l’idée que cette voiture puisse être stationnée dans un hangar aussi sélect, je ne pouvais faire autrement que de résumer son histoire. Aussi cocasse soit-elle...