Internet haute vitesse en région: Bell facilitera l’accès à ses poteaux

Bell a annoncé vendredi son intention de faciliter l’accès à ses poteaux à ses compétiteurs, de manière à déployer plus rapidement l’Internet haute vitesse dans les régions du Québec encore mal desservies.

Pour qu’un fournisseur de services de télécommunications puisse utiliser les poteaux appartenant à Bell, celui-ci doit passer par une demande d’accès. C’est le processus entourant cette demande d’accès que cherche à simplifier Bell.

«Les titulaires pourront effectuer leurs propres relevés de la structure ainsi qu'effectuer leurs travaux dès que leurs ingénieurs auront confirmé que les standards de sécurité sont respectés», a précisé l’entreprise dans un communiqué.

Bell a ajouté au passage que «les travaux seront assujettis à des inspections par des professionnels de Bell pour assurer leur conformité».

De plus, Bell a annoncé la création d’un «centre d’excellence» qui offrira aux fournisseurs une meilleure collaboration et qui permettra de mettre en commun le savoir-faire.

L’entreprise canadienne de télécommunications entend revoir ces ententes dès janvier.

Plus tôt cette année, une «table de coordination» avait été mise sur pied par le ministère de l’Économie et de l’Innovation, Hydro-Québec, Bell et Telus, ayant pour but de faciliter les projets d’accès à l’Internet haute vitesse dans les régions québécoises.