Katy Perry sort un EP surprise baptisé Cosmic Energy

Katy Perry a surpris ses fans en sortant un EP baptisé Cosmic Energy jeudi soir en prévision de la Grande Conjonction qui aura lieu lundi prochain (21 déc. 20). En effet, Jupiter et Saturne seront alignées, rendant les deux planètes plus lumineuses et proches qu’elles ne l’ont été depuis 1623, et qu’elles ne le seront d’ici 2080.

Katy Perry a annoncé la nouvelle sur Instagram en publiant une photo d’elle avec de longs cheveux blond et une tenue brillante lui donnant un air de princesse de l’espace. «Je vous offre un peu d’Energie Cosmique d’ici la Grande Conjonction de lundi», a-t-elle écrit en légende.

Pour autant, cet EP ne contient aucune nouvelle chansons puisqu’il s’agit de six titres issus des cinq albums studio de la star, dont E.T., Wide Awake et Not the End of the World. Katy Perry a sorti son dernier album, Smile, juste après avoir donné naissance à la petite Daisy Dove fin août. Depuis, elle a été très occupée par le tournage de la nouvelle saison d’American Idol à laquelle elle participe en tant que jurée aux côté de Luke Bryan et Lionel Richie.