La guignolée des médias: sept jours de plus pour amasser des dons

La 20e campagne de La guignolée des médias est prolongée de sept jours, jusqu’au 31 décembre, dans le contexte de la COVID-19.

La collecte, qui a permis d’amasser 2,5 millions $ en date du 18 décembre, sera même moussée durant le spectacle télévisé Tout le monde ensemble du 28 décembre, à compter de 19 h 30. Cet événement sera diffusé en direct de l’espace Yoop et retransmis par plusieurs chaines, dont TVA.

Un message de 90 secondes rappellera la précarité de plusieurs ménages québécois en mettant en perspective l’insécurité alimentaire. Les besoins ont crû de 30 % en cette année pandémique qui a bouleversé l’économie, donc les revenus de nombreux Québécois.

«Profiter d’une visibilité dans cette soirée, c’est un cadeau de Noël imprévu. Quelle occasion exceptionnelle!» a indiqué Ann St Arnaud, directrice des communications et des services communautaires à Jeunesse au Soleil.

Desjardins doublera les premiers 100 000 $ de dons reçus pendant la retransmission, a-t-on précisé vendredi, par communiqué.

Les gens peuvent aussi effectuer des dons en argent et en denrées alimentaires non périssables dans les pharmacies Jean Coutu, les épiceries Maxi et Provigo ainsi que dans les bureaux des courtiers immobiliers Via Capitale. Les denrées sont acceptées jusqu’au 24 décembre, alors que les dons en argent sont recueillis jusqu’au 31 décembre.

On peut aussi donner en ligne (guignolee.ca) ou en textant «NOEL» au 20222, ce qui se traduira par un don de 10 $.

Cette année, la collecte de rue a dû être annulée en raison de la crise sanitaire.