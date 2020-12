La guignolée est le plus important événement organisé par le Garde-Manger des Pays-d’En-Haut. Cet organisme œuvre dans les 10 municipalités de la MRC des Pays-d’en-Haut et vient en aide aux personnes dans le besoin (aide alimentaire, lunchs dans les écoles et cuisines collectives).

Photos Joël Lemay, Pierre-Paul Poulin

Les nombreuses familles de Sainte-Adèle, dont Nathalie Lesage, qu’on aperçoit en compagnie de sa mère, Jeannine Rossini, et Érik Péladeau, le conjoint de Nathalie, participaient à titre de bénévoles.

Il y avait plusieurs points de chute pour la guignolée du Garde-Manger des Pays-d’En-Haut, dont un à Sainte-Adèle, où l’on apercevait Érik Péladeau et son frère, Jean B. Péladeau.

De gauche à droite, on aperçoit Luc Lagacé, DG du Garde-Manger des Pays-d’En-Haut, ainsi que les bénévoles Nathalie Brassard, Hans Schneider et Michel Bélanger.

Au début des années 1990, le regretté fondateur de Québecor, Pierre Péladeau, a créé La guignolée du Journal de Montréal. En 2001, quelques années après son décès, Le Journal de Montréal a uni ses efforts avec les différents médias, créant ainsi La guignolée des médias, qui célèbre cette année sa 20e édition.