La NBA enquête sur les Clippers

La NBA a ouvert une enquête concernant des irrégularités qui se seraient produites lors de l’acquisition de Kawhi Leonard par les Clippers de Los Angeles en 2019.

L’enquête porterait sur la conduite de Jerry West dans le processus menant à l’embauche de Leonard, selon Sam Amick du site The Athletic. Comme le rapportait TMZ en début de semaine, West est poursuivi par un certain Johnny Wilkes pour plus de 2,5 millions $ en dommage.

Wilkes accuse West de ne pas l’avoir payé, tel que le stipulait leur entente, pour convaincre Leonard de joindre les Clippers. Wilkes se serait entendu avec West après lui avoir dit qu’il connaissait bien Leonard et son oncle Dennis Robertson.

Wilkes prétend avoir fourni à West des informations cruciales pour recruter celui qui venait tout juste d’aider les Raptors de Toronto à gagner leur premier championnat de la NBA. Wilkes aurait notamment informé le consultant des Clippers que l’embauche de Paul George était une condition fondamentale pour que Leonard joigne l’équipe.

West a nié toutes les allégations formulées contre lui. Quant aux Clippers, ils pourraient recevoir une amende de plus de 10 millions $ et perdre des choix au repêchage pour ne pas avoir respecté les règles établies par la NBA pour le recrutement de joueurs.