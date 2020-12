Le 24h Tremblant amasse plus de 2,3 M$

La 20e présentation du 24h Tremblant, malgré le mode virtuel, a amassé la somme de 2 340 159 $ au profit de la Fondation Charles-Bruneau, la Fondation des Sénateurs d’Ottawa et la Fondation Tremblant. Parmi les 1620 participants, il y en avait à la grandeur du Québec, en Ontario et même à Whistler, à Budapest ainsi qu’en Thaïlande.

Photo courtoisie, garyphoto.ca

Simon St-Arnaud, producteur exécutif du 24h Tremblant, est en compagnie d’une partie de l’équipe de production : Marie-Élaine Boudreau, Mélany Mathieu, Michèle Deslandes, Marie-Ève Otis, Geneviève Brûlée-Ouellette, Marc Monchamp et Marie-Andrée Touchette.

Photo courtoisie, garyphoto.ca

Simon St-Arnaud, producteur exécutif du 24h Tremblant, est en compagnie de l’équipe Kids 4 kids, qui a réussi à amasser 46 885 $. Depuis le début de son engagement, sa collecte cumulative se chiffre à 200 000 $.

Photo courtoisie, garyphoto.ca

Erik Guay, le skieur alpin canadien le plus décoré et ambassadeur du 24h depuis 10 ans, a pris part à l’événement avec sa petite famille.

Photo courtoisie, garyphoto.ca

Le 20e 24h Tremblant a dépassé son objectif de 2 millions $. Michel Demers, directeur général, Financière Liberté 55, et sa fille, Ariane Demers, ont couru de nombreux kilomètres.

Photo courtoisie, garyphoto.ca

Marco Corbeil, gestionnaire de comptes chez Rogers, et sa conjointe, Mélanie Brillon-dit-Lapierre, de l’équipe Les Power Rogers, ont marché plusieurs heures durant l’événement.

Photo d'archives, Ben Pelosse

L’ancien capitaine du Canadien, Serge Savard, et ses associés Mario Messier et José Théodore sont aussi superstitieux que Céline Dion et René Angélil. Ils ont finalisé l’entente du Golf Le Mirage un 5 du mois, le chiffre chanceux du couple Dion-Angélil. Vendredi, le 18 décembre, numéro que Serge portait avec le Canadien, ils sont devenus officiellement les propriétaires du Golf Le Mirage.