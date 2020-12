Le capitaine d'Équipe Canada junior est connu

C’est l’attaquant Kirby Dach qui portera le «C» de capitaine sur son chandail pour l'équipe canadienne lors du Championnat du monde de hockey junior.

C’est ce que la formation de l’unifolié a annoncé vendredi.

Dach prendra part au prestigieux tournoi pour la première fois, lui qui n’a pas pu y être l’an dernier. En effet, l’athlète de 19 ans était retenu avec les Blackhawks de Chicago dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

À sa première saison dans le circuit Bettman, le natif de l’Alberta a amassé huit buts et 15 aides pour 23 points en 64 rencontres. Les assistants de Dach seront l’attaquant Dylan Cozens et le défenseur Bowen Byram. Les deux patineurs étaient de la formation ayant remporté l’or il y a près d'un an.

Le premier est un espoir des Sabres de Buffalo, tandis que le second appartient à l’Avalanche du Colorado. Comme Dach, ils ont été sélectionnés en première ronde du repêchage de la LNH de 2019.

«Ces trois joueurs sont des meneurs à leur façon qui ont le respect de leurs coéquipiers, a déclaré l’entraîneur-chef d’Équipe Canada, André Tourigny, dans un communiqué. Kirby s’est fixé des attentes envers lui-même par son engagement et sa détermination, ce qui est un bel exemple pour les autres membres de l’équipe. Il a un profond désir de représenter son pays. Dylan et Bowen sont des vétérans qui savent ce qu’il faut faire pour gagner à ce tournoi et leurs voix seront importantes au sein de notre groupe de meneurs.»

À moins d'un changement, en raison des cas de COVID-19, le Canada amorcera son tournoi le 26 décembre face à l’Allemagne.