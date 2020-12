Les meilleurs vins de 2020

Qu’ils soient d’origine noble ou modeste, bio ou pas, ces vins ont su égayer notre humeur, même en 2020. C’est dire ! On espère qu’ils feront votre bonheur pendant ces Fêtes, qui s’annoncent atypiques par nécessité. Au plaisir de vous retrouver en 2021, en pleine santé. À la vôtre !

1. Domaine Vincent Carême, Le Clos 2018, Vouvray

Photo courtoisie

France 14 %

6,2 g/L – Biologique | ★★★★1/2 | $$$$

Code SAQ : 14555664

Le Clos est une parcelle de vignes âgées de 50 à 70 ans. Le nez du 2018 évoque un peu les blancs de la côte de Beaune, mais la bouche est l’essence, voire la quintessence, du vouvray. La puissance et la richesse du millésime se traduisent par une bouche aussi longue que large, une structure et une profondeur exquises, et des couches multiples de saveurs, qui se révèlent lentement à l’aération. Achetez-en quelques-unes pour les voir évoluer au fil des ans. Vous nous remercierez dans 10 ans.

2. Domaine Alain Burguet, Mes Favorites 2017, Gevrey-Chambertin

Photo courtoisie

France 13 %

1,2 g/L | ★★★★1/2 | $$$$$

Code SAQ : 11844971

Alain Burguet a été l’un des vignerons qui ont redonné ses lettres de noblesse aux vins de Gevrey-Chambertin. Un 2017 brillant qui se livre à petites doses, le nez étant timide à l’ouverture et gagnant en complexité sur les deux jours où il a été dégusté. Matière soyeuse et nourrie découpée par des tanins fins. Longue finale évoquant des tonalités de réglisse noire, d’épices douces et de terre humide. Excellent dès maintenant, dans l’assurance que le vin pourra se bonifier une bonne dizaine d’années.

3. André et Mireille Tissot, Patchwork Chardonnay 2018, Arbois

Photo courtoisie

France 13 %

3,1 g/L – Biologique | ★★★★ | $$$$

Code SAQ : 11194701

Stéphane Tissot a une signature bien distinctive. Toujours issu d’un assemblage de raisins cultivés sur des sols de marne et de calcaire, son chardonnay d’entrée de gamme déploie en 2018 un nez intense, profond et plein de promesses. La texture est vineuse et solide, mais l’acidité joue son rôle de soutien, laissant en finale une sensation presque aérienne, avec en prime une longue finale saline. À boire dès maintenant et d’ici 2025.

4. Montsecano, Pinot noir 2019, Refugio, Valle de Casablanca

Photo courtoisie

Chili 14 %

2,8 g/L | ★★★★ | $$1/2

Code SAQ : 12184839

Tout comme le grand vin du domaine, ce 2019 est absolument délicieux et rappelle à plusieurs égards, certains des meilleurs vins du nord du Beaujolais. Une extraction tannique tout en douceur explique sans doute son profil gouleyant, qui s’accompagne d’une grande clarté aromatique. Un pinot noir avec tous les attraits d’un vin nature, sans les défauts. Que demander de mieux ?

5. Envinate, Albahra 2019, Vino de mesa

Photo courtoisie

Espagne 13 %

1,7 g/L | ★★★1/2 | $$

Code SAQ : 13566732

Envínate, un collectif de chasseurs de terroirs, représente à lui seul tout le dynamisme de L’Espagne viticole. Dans le secteur d’Almansa, au sud-est de Castille-La Manche, ils produisent un délicieux vin issu de garnacha tintorera (alicante bouschet) et de moravia agria, un cépage noir hyper rare, reconnu pour donner des vins faibles en alcool. Le 2019 est suave, presque velouté ; son enveloppe tannique caresse le palais et appelle une viande braisée.

6. Fratelli Alessandria, Barolo 2015

Photo courtoisie

Italie 14,5 %

1,2 g/L | ★★★★ | $$$$1/2

Code SAQ : 12383854

Élaboré par la famille Allessandria, qui possède une petite douzaine d’hectares dans le Piémont, cet élégant barolo, contrairement à l’habitude, pourra être apprécié en jeunesse. Un nez envoûtant évoquant la prune, la violette, des notes de goudron, de mine de crayon et d’eucalyptus. Un vin plein en bouche tout en montrant un touché soyeux. La masse tannique est bien intégrée dans le fruité, qui paraît riche et frais. Finale ample et généreuse évoquant le kirsch et les épices douces. Un superbe vin de gastronomie.

7. Christophe Pacalet, Les Marcellins 2019, Beaujolais

Photo courtoisie

France 12 %

2,4 g/L | ★★★1/2 | $$

Code SAQ : 14349051

On aime tout de ce vin ! Vibrant et délicieux ; incarnation même du gamay dans ce qu’il a de friand, de guilleret et de festif. L’attaque est juteuse, mais le milieu de bouche et la finale ne vous laissent pas sur votre faim, avec une mâche fruitée gourmande et savoureuse. L’un des meilleurs rapports qualité-prix à la SAQ pour l’amateur de rouge souple. Faites-en provision !

8. Hidden Bench Estate, Pinot Noir 2019, Beamsville Bench

Photo courtoisie

Canada 13,5 %

1,8 g/L – Biologique | ★★★1/2 | $$$1/2

Code SAQ : 12582984

Un domaine bio et biodynamique depuis de nombreuses années. Une expression très épurée du pinot noir avec une robe claire, des parfums de cerise, de griotte et de fumée. La bouche paraît délicate, la matière soyeuse, les tanins raffinés. C’est frais, plein, long et absolument délicieux ! L’impression d’un joli cru de côte de Beaune pour... la moitié du prix !

9. Celler Credo, Miranius 2018, Penedès

Photo courtoisie

Espagne 11 %

1,2 g/L | ★★★ | $$

Code SAQ : 12866557

Celler Credo est surtout connu pour ses cavas, mais, comme plusieurs maisons catalanes, elle élabore aussi des vins tranquilles, comme ce vin blanc de xarel-lo, tout léger en alcool, mais riche en saveurs. Un nez singulier, bien méditerranéen ; peu d’acidité, mais une sensation umami qui donne envie de passer à table. On gagnera à le boire lentement, puisqu’il s’exprime avec beaucoup plus de nuances après quelques heures d’ouverture. Longueur très appréciable pour le prix.

10. La Grange Tiphaine, Trinqu’âmes 2019, Touraine

Photo courtoisie

France 13 %

1,8 g/L | ★★★ | $$

Code SAQ : 14024011

Pas de doute, c’est du sauvignon blanc. On le devine à vue de nez dès qu’on s’approche du verre. Coralie et Damien Delecheneau ont tiré le meilleur de vignes d’une quarantaine d’années, bien enracinées dans les sols argilocalcaires de Touraine ; le tout fermentaté avec les levures indigènes. Un vin sec, assez ample et relevé de parfums de fruits tropicaux. Idéal pour accompagner les huîtres, surtout si elles sont servies avec une mignonnette au gingembre.

