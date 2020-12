L'homme qui habille P.K. Subban

Même s’il n’évolue plus à Montréal depuis 2016, le défenseur P.K. Subban est encore attaché à la métropole québécoise et à ses artisans.

C'est, en effet, le designer Pascal Labelle qui s'occupe de confectionner les vêtements de l'ancien défenseur du Canadien ainsi que de plusieurs vedettes internationales.

«À chaque fois que je vais rencontrer une personnalité du genre de P.K. Subban, mon but est d'écouter pour créer quelque chose à son image. C'est à moi de l'impressionner. À chaque fois, je dois me surpasser. J'en profite pour aller voir des matchs en même temps. J'aime bien ça parce qu'on se raconte des anecdotes», a raconté l’artiste lors de son passage à l’émission JiC vendredi.

L'entreprise de Labelle, qui se spécialise dans les manteaux, se démarque depuis une quinzaine d'années.

«L'atelier est à Montréal et on produit tout ici. Au début, on voulait se spécialiser dans le sur-mesure. J'ai réussi à me faire connaître comme ça. J'ai des types de clients qui sont particuliers, comme des joueurs de la NBA qui mesurent plus de sept pieds avec des bras extrêmement longs.»

Même si le Québécois jouit d'une notoriété internationale, il n'a pas oublié ses racines.

«C'est flatteur quand tu vois des gens de partout dans le monde qui font appel à tes services, mais j'ai un beau marché ici aussi. Les gens apprécient le fait que tout est fabriqué ici. Mon produit convient beaucoup à notre rythme de vie.»

Pour les gens qui voudraient acheter des vêtements, Labelle soutient que les prix sont abordables.

«Pour les prix, on s'adapte. Je veux que les gens puissent s'en procurer. C'est différent des artistes qui m'approchent pour me demander des choses complètement farfelues. Un manteau comme celui que je porte en ce moment se vend environ 1000$.»