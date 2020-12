M. Trudeau, montrez-nous vos fameuses normes nationales

Depuis le début de la pandémie, Justin Trudeau n’hésite pas à faire la morale aux provinces sur leur gestion des soins de longue durée pour nos personnes âgées. Maintenant, il parle même que la hausse des transferts en santé sera conditionnelle à l’application de nouvelles normes nationales.

Il y a deux problèmes avec cette idée. Premièrement, les soins de longue durée pour les personnes âgées sont de compétence provinciale et, deuxièmement, on n’a pas encore vu ces fameuses normes nationales.

Les normes mangent quoi en hiver?

On parle de quoi? Est-ce qu’elles vont sérieusement révolutionner nos CHSLD au Québec? Combien de vies auraient-ont sauvées depuis le depuis de la pandémie?

Plusieurs questions, mais pas beaucoup de réponses.

Ce concept de normes nationales figure dans le dernier Énoncé économique de la ministre des Finances, Chrystia Freeland : «Afin de s’assurer que les aînés et les personnes qui reçoivent ces soins vivent dans des conditions sécuritaires et dignes, le gouvernement collaborera avec les provinces et les territoires pour établir de nouvelles normes nationales sur les soins de longue durée.»

On peut imaginer que même les membres du gouvernement fédéral ne savent pas exactement en quoi consisteront ces nouvelles normes nationales. Les libéraux auraient intérêt à mettre de la chair autour de l’os rapidement. C’est toujours mieux de débattre sur quelque chose dont on connaît la substance.

La bataille électorale

En 2021, les Canadiens vont retourner aux urnes, moins de deux ans après la dernière élection. Cette campagne placera la santé et la relance économique au cœur des débats entre les chefs de parti.

Justin Trudeau n’aura pas peur de se battre avec les provinces. Il est prêt à prendre le pari. Car, il sait très bien que les Canadiens veulent un réseau de la santé efficace et qu’ils se foutent éperdument d’un débat autour des camps de compétence.